Stellantis vollzieht in Italien eine auffällige Kurskorrektur: Nachdem das Batteriefabrik-Projekt in Termoli gestoppt wurde, investiert der Konzern nun 41 Millionen Euro in ein Hybridgetriebe. Gleichzeitig soll die Produktion des V6-Motors in den kommenden Jahren wieder steigen – vor allem für Maserati und Alfa Romeo Quadrifoglio.

Lesetipp: Über 100.000 Jobs weg: Wie die Verlagerung der Autoindustrie Deutschland trifft

Damit reagiert Stellantis auf eine schwächere Dynamik bei Elektroautos und auf die anhaltend hohe Relevanz von Hybridantrieben. In Termoli soll die neue Produktion ab 15. September 2026 anlaufen; perspektivisch könnten bis zu 288 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.