Im Dezember 2024 scheint sich in Tokio eine neue Ordnung für Japans Autoindustrie anzubahnen. Honda und Nissan kündigen an, eine mögliche Integration ihrer Unternehmen unter einer gemeinsamen Holdinggesellschaft zu prüfen. Mitsubishi Motors, an dem Nissan beteiligt ist, soll eine Beteiligung an dem Vorhaben untersuchen. Entstanden wäre im Erfolgsfall einer der größten Autokonzerne der Welt – eine Antwort auf den Aufstieg chinesischer Hersteller, den rasanten technologischen Wandel und die immensen Kosten für Batterien, Software und Elektrofahrzeuge.

Doch schon wenige Wochen später ist das Projekt Geschichte. Im Februar 2025 beenden Honda und Nissan ihre Fusionsgespräche. Ein entscheidender Streitpunkt: Honda hatte vorgeschlagen, Nissan zu einer Tochtergesellschaft zu machen. Nissan wollte dagegen eine Verbindung auf Augenhöhe. Hinter dem Konflikt stand ein grundlegendes Problem: Honda war wirtschaftlich deutlich stärker, während Nissan bereits mitten in einer schweren Krise steckte.

Für Renault war das von besonderer Bedeutung. Denn der französische Hersteller ist kein unbeteiligter Beobachter. Renault und Nissan sind seit 1999 miteinander verflochten – und trotz jahrelanger Verkäufe von Nissan-Aktien hielt Renault Anfang 2025 wirtschaftlich noch 35,71 Prozent des japanischen Konzerns: 17,05 Prozent direkt und weitere 18,66 Prozent über einen französischen Trust. Die Stimmrechte waren allerdings begrenzt. Nissan wiederum besitzt bis heute 15 Prozent an Renault. Was auf dem Papier nach enger Verbundenheit aussieht, war zu diesem Zeitpunkt längst eine Beziehung auf Distanz.