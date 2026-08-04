Das geplante Batteriewerk von Stellantis und CATL im spanischen Figueruelas bei Saragossa nimmt konkrete Formen an. Am 27. Juli 2026 genehmigte die Regierung der autonomen Region Aragón den sogenannten „Proyecto TORO“ endgültig. Damit liegen nach Angaben der Regionalregierung die notwendigen Genehmigungen für die Fabrikgebäude, die Zufahrten, eine eigene Umspannstation und die erforderlichen Hochspannungsanschlüsse vor. Gleichzeitig bestätigten die Verantwortlichen erstmals detailliert, wie stark das Projekt während der Bauphase von Arbeitskräften aus China abhängig ist.

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Derzeit arbeiten rund 500 Personen auf der Baustelle. 172 von ihnen sind aus China angereist und bei CATL beschäftigt. Nach Angaben des aragonesischen Regierungschefs Jorge Azcón übernehmen sie vor allem Aufgaben in den Bereichen Planung, technische Koordination und Projektleitung. Ihre Zahl soll mit der Erteilung weiterer Visa und Arbeitsgenehmigungen deutlich steigen. Während der Bauarbeiten werden durchschnittlich etwa 1.000 chinesische Beschäftigte erwartet, in besonders arbeitsintensiven Phasen sollen es zeitweise bis zu 1.700 sein.

Für einen Teil dieser Beschäftigten ist eine temporäre Wohnanlage auf dem Werksgelände beziehungsweise in unmittelbarer Nähe vorgesehen. Das Vorhaben benötigt eine Genehmigung der Gemeinde Figueruelas und soll nach Angaben der Regionalregierung nur während der Bau- und Anlaufphase genutzt werden. Die Unterbringung so vieler Menschen ist für die kleine Gemeinde eine erhebliche organisatorische Aufgabe – vom Wohnraum über den Verkehr bis zur medizinischen Versorgung und zu kommunalen Dienstleistungen.