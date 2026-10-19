Leiters kennt das Geschäft mit teuren Sportwägen gut. Er war viele Jahre Technikchef bei Ferrari und anschließend Vorstandschef bei McLaren. Schon mit dem 918 Spyder wagte Porsche zwischen 2013 und 2015 einen sehr erfolgreichen Ausflug in die Welt der Supersportwägen. Mit Mission S will man nun in dieses Segment zurückkehren. Ein direkter Nachfolger des 918 Spyder soll die Mission S allerdings nicht werden.

Der neue Sportwagen wird vielmehr einige technische Elemente mit dem 911 teilen. Auf diese Weise will Porsche unter anderem Entwicklungskosten sparen. Ein Preis von über 300.000 Euro steht im Raum, festgelegt hat sich der Konzern aber noch nicht. Zum Vergleich: Der 918 Spyder kostete vor mehr als zehn Jahren neu rund 770.000 Euro.

Der Zeitpunkt, zu dem Porsche die Mission S ankündigt, ist beachtenswert. Während man an einem Luxusmodell werkt, bricht das Geschäft an unzähligen anderen Ecken ein. Tausende Stellen werden gestrichen, die Verkaufszahlen sinken. Und China, einst einer der wichtigsten Märkte, verliert rasant an Bedeutung. Leiters will dem Dilemma mit einem Paradigmenwechsel beikommen. Statt mehr Autos zu verkaufen, soll der Konzern in Zukunft an jedem einzelnen mehr verdienen: "Wir müssen das Unternehmen schlanker, schneller und die Produkte noch begehrlicher machen. Nur dadurch kann Porsche finanziell wieder widerstandsfähiger und profitabler werden.“

Das Ziel heißt also: Ein teures Spitzenmodell als zusätzlicher Margenbringer und gleichzeitig weniger Kosten für Entwicklung, Fertigung und Verwaltung. Doch kann das Modell aufgehen? Ganz klar ist das nicht. Erst recht nicht für China. Dort trifft Porsche auf Konkurrenten, deren Autos bei ähnlicher Anmutung und Qualität nicht einmal ein Drittel der Porsche-Preise kosten.