Als Opel den Insignia im Sommer 2022 auslaufen ließ, endete mehr als nur eine Modellreihe. Das damalige Flaggschiff der Marke stand noch für eine Opel-Generation, die unter General Motors entwickelt worden war. Seine Plattform war nicht auf Elektrifizierung ausgelegt – in einer Zeit, in der CO₂-Vorgaben, E-Antriebe und Plattformstrategien längst über die Zukunft der Hersteller entschieden. Opel begründete das Ende damals mit dem Umbau zur elektrischen Marke und dem Hochlauf neuer Modelle wie Astra, Astra Sports Tourer und DS4 in Rüsselsheim.

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Seitdem fehlt Opel ein klassisches großes Modell. Doch auf dem Investor Day 2026 von Stellantis wurde sichtbar, wohin die Reise gehen könnte. Unter dem Strategieprogramm „FaSTLAne 2030“ stellte der Konzern seine neue Ausrichtung vor – mit Opel als stärker regional positionierter Marke und mit neuen Modellen, darunter ein elektrischer Kompakt-SUV sowie ein neuer Corsa. Stellantis beschreibt „FaSTLAne 2030“ als Fünfjahresplan mit 60 Milliarden Euro Investitionsvolumen, der Wachstum und Profitabilität beschleunigen soll.