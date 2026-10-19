Im spanischen Figueruelas laufen bereits der Opel Corsa, der Peugeot 208 und der Lancia Ypsilon vom Band. Seit Oktober wird dort auch der Leapmotor B10 gefertigt. Dass Stellantis ausgerechnet einem chinesischen Elektroautohersteller Platz in einem seiner europäischen Werke einräumt, hat einen nachvollziehbaren wirtschaftlichen Hintergrund: Der Konzern benötigt zusätzliche Produktionsvolumina.

Stellantis-Chef Antonio Filosa bezifferte die durchschnittliche Auslastung der europäischen Werke für 2025 auf rund 60 Prozent. Das ist keine Angabe zur konkreten Situation in Saragossa, zeigt aber das Kapazitätsproblem des Konzerns. Zusätzliche Modelle können helfen, vorhandene Anlagen besser auszulasten und Fixkosten auf mehr Fahrzeuge zu verteilen. Ob sich diese Rechnung beim B10 tatsächlich ausgeht, lässt sich bislang nicht beurteilen. Angaben zu Fertigungskosten, vereinbarten Produktionsentgelten und erwarteten Deckungsbeiträgen liegen nicht vor.

Für Leapmotor wiederum bietet der Standort eine Möglichkeit, den europäischen Markt künftig stärker aus Europa zu beliefern. Der Hersteller kann auf bestehende industrielle Strukturen von Stellantis zurückgreifen, statt ein vollständig neues Automobilwerk errichten zu müssen. Aus einem Vertriebspartner wird damit zugleich ein Fertigungspartner.