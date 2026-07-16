William Li wollte Volkswagen, BMW und Mercedes auch in ihrer Heimat angreifen. 2022 präsentiert er seine Fahrzeuge groß inszeniert in Berlin. Der Anspruch ist klar: Premium aus China für Europa. Die Strategie ist aufwendig. Nio eröffnet eigene Markentempel in Toplagen. Berlin. Frankfurt. Düsseldorf. Hamburg. Sogenannte Nio Houses. Showroom, Café, Co-Working-Space. Dazu kommt ein zweites Versprechen: Batteriewechsel statt Laden. Eigene Wechselstationen sollen Zeit sparen. Ein teures Netz. Ein teures Experiment.

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Der Plan: hohe Preise, starke Marke, direkter Vertrieb. Die Realität sieht anders aus. Während Nio weltweit immer mehr Fahrzeuge ausliefert, ist das Geschäft in Deutschland nahezu zum Stillstand gekommen. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts wurden von Januar bis Juni 2026 lediglich 15 Fahrzeuge der Marke neu zugelassen. Im ersten Halbjahr 2025 waren es noch 121 gewesen. Das entspricht einem Rückgang von rund 88 Prozent.

Die Zahlen sind besonders bemerkenswert, weil der deutsche Gesamtmarkt für Elektroautos im selben Zeitraum deutlich wuchs. Nios Absatzschwäche lässt sich daher nicht allein mit einer allgemeinen Kaufzurückhaltung bei batterieelektrischen Fahrzeugen erklären. Allerdings sind Zulassungen bei Nio nicht vollständig mit klassischen Verkäufen gleichzusetzen. Das Unternehmen bot in Europa zeitweise auch Abonnements an. Ein Fahrzeug wird dabei nur einmal zugelassen, selbst wenn es später von mehreren Kunden genutzt wird. Dieser Effekt kann die monatlichen Zulassungszahlen verzerren. Er erklärt jedoch kaum, warum über einen Zeitraum von sechs Monaten lediglich 15 neue Fahrzeuge registriert wurden.

Die deutsche Vertriebsgesellschaft schreibt tiefrote Zahlen. Wie kritisch die Lage ist, lässt sich zum ersten Mal nicht nur an Zulassungs-, sondern auch an Finanzkennzahlen ablesen. Mit mehr als zwei Jahren Verzögerung veröffentlicht Nio Deutschland erstmals den Geschäftsbericht für 2023. Die Zahlen sind verheerend: 58 Millionen Euro Jahresfehlbetrag, ein negatives Eigenkapital von 80,4 Millionen Euro. Dazu kommen Verbindlichkeiten von mehr als 210 Millionen Euro. Damit Nio Deutschland überhaupt noch arbeiten kann, muss die europäische Zentrale immer wieder Geld nachschießen.

Die große Europa-Strategie gerät ins Wanken. Hohe Kosten. Schwache Nachfrage. Ein Markt, der schwerer ist als erwartet. Bis heute verkauft Nio über 90 Prozent seiner Fahrzeuge in China. Für Nio wird Europa zur Bewährungsprobe.