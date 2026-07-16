Chinesischer Elektroauto-Hersteller, : Nio: Chinas Tesla-Jäger läuft in Europa ins Leere
Österreichs Markt für Elektroautos wächst kräftig. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 wurden hierzulande 40.060 rein elektrische Pkw neu zugelassen – 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Fast jeder vierte Neuwagen fuhr ausschließlich mit Batterie. Zu den zehn meistverkauften Elektromarken zählt Nio dennoch nicht. Der chinesische Hersteller ist zwar seit November 2025 in Österreich vertreten, im Straßenbild bleibt die Marke bislang aber eine Randerscheinung.
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Damit steht Österreich exemplarisch für Nios Lage in Europa: Der Markt entwickelt sich in Richtung Elektromobilität, doch der Konzern kann davon bisher kaum profitieren. Das Unternehmen, das zeitweise als einer der aussichtsreichsten chinesischen Herausforderer von Tesla, BMW und Mercedes-Benz galt, wächst vor allem außerhalb Europas. Gleichzeitig versucht es, seine kostspielige Vertriebsstrategie auf dem Kontinent grundlegend umzubauen.
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Nio wächst rasant: Drei Marken treiben Chinas Elektroauto-Offensive
An mangelndem Wachstum auf Konzernebene liegt es nicht. Nio lieferte im Juni 2026 insgesamt 40.597 Fahrzeuge aus. Im gesamten zweiten Quartal waren es 107.658 Einheiten, knapp 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zusammen mit den 83.465 Fahrzeugen aus dem ersten Quartal ergibt das für das erste Halbjahr 191.123 Auslieferungen. Seit der Gründung wurden bis Ende Juni knapp 1,19 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert.
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Die Zahlen umfassen allerdings nicht mehr nur die Premiummarke Nio. Der Konzern tritt inzwischen mit drei Marken auf: Nio soll das technikorientierte Premiumsegment abdecken, Onvo richtet sich an Familien und Firefly an Käufer kompakterer Elektroautos. Von den 40.597 Fahrzeugen im Juni entfielen 21.908 auf die Kernmarke Nio, 11.743 auf Onvo und 6.946 auf Firefly. Der starke Anstieg ist damit auch das Ergebnis einer deutlich breiteren Produkt- und Markenstrategie.
Ganz reibungslos verläuft die Expansion dennoch nicht. Für das zweite Quartal hatte Nio noch 110.000 bis 115.000 Auslieferungen angekündigt. Mit tatsächlich 107.658 Fahrzeugen blieb der Konzern leicht unter seiner eigenen Prognose. Der Abstand ist überschaubar, zeigt aber, dass selbst stark steigende Stückzahlen nicht automatisch bedeuten, dass sämtliche internen Ziele erreicht werden.
Schon 2025 hatte Nio ein Rekordjahr gemeldet. Die Auslieferungen stiegen um 46,9 Prozent auf 326.028 Fahrzeuge. Der Umsatz erhöhte sich um ein Drittel auf 87,5 Milliarden Yuan. Gleichzeitig verbesserte sich die Fahrzeugmarge von 12,3 auf 14,6 Prozent. Das Unternehmen verkaufte damit deutlich mehr Autos und verdiente an jedem Fahrzeug im Durchschnitt mehr als im Vorjahr.
Nio-Gewinn: Warum der erste operative Profit noch keine Wende ist
Die entscheidende Frage lautet jedoch nicht, ob Nio wachsen kann, sondern ob dieses Wachstum profitabel wird. Im vierten Quartal 2025 gelang dem Konzern erstmals ein operativer Quartalsgewinn. Nach regulärer Rechnungslegung betrug er 807 Millionen Yuan, bereinigt um aktienbasierte Vergütungen 1,25 Milliarden Yuan.
Von einer nachhaltigen Profitabilität ist Nio trotzdem noch entfernt. Für das Gesamtjahr 2025 stand weiterhin ein operativer Verlust von rund 14 Milliarden Yuan in den Büchern. Der Nettoverlust belief sich auf knapp 15 Milliarden Yuan beziehungsweise mehr als zwei Milliarden US-Dollar. Die Verluste fielen zwar deutlich niedriger aus als 2024, verschwunden waren sie aber nicht.
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Auch das erste Quartal 2026 zeigt, wie schmal der Weg zur Gewinnzone bleibt. Nach regulärer Rechnungslegung rutschte Nio wieder in einen operativen Verlust von 309 Millionen Yuan. Bereinigt meldete das Unternehmen dagegen einen kleinen operativen Gewinn von knapp 67 Millionen Yuan.
Gleichzeitig verbesserten sich wichtige Kennzahlen erheblich. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 112 Prozent auf 25,5 Milliarden Yuan. Die Fahrzeugmarge erreichte 18,8 Prozent, nachdem sie ein Jahr zuvor noch bei 10,2 Prozent gelegen hatte. Forschungs- und Entwicklungskosten sowie Vertriebs- und Verwaltungsausgaben gingen deutlich zurück. Ende März verfügte Nio nach eigenen Angaben über liquide Mittel, kurzfristige Anlagen und Termingelder von insgesamt 48,2 Milliarden Yuan.
Die Zahlen sprechen für Fortschritte bei Kosten, Produktmix und operativer Effizienz. Sie belegen aber noch nicht, dass Nio dauerhaft Gewinne erwirtschaften kann. Bislang wechseln sich profitable und defizitäre Quartale ab. Der Konzern muss daher beweisen, dass die höheren Margen auch bei neuen Modellen, wachsendem Wettbewerb und einer weiteren internationalen Expansion Bestand haben.
William Li und Nio: Vom chinesischen Tesla-Traum zur Milliardenrettung
Im Jahr 2000 gründet William Li ein Internetunternehmen für Autoverkäufe: Bitauto.
Eine Onlineplattform für Autoinformationen und Händlervermittlung. Das Geschäft wächst schnell. 2010 geht Bitauto in New York an die Börse. Li wird reich. Und sucht die nächste große Idee.
Vier Jahre später gründet Li ein neues Unternehmen: NextEV. Später wird daraus Nio. Die Vision ist groß. Elektroautos, intelligente Software, neue Mobilität. Und ein Versprechen: „Blue Sky Coming“. Saubere Städte. Blauer Himmel statt Smog.
Von Anfang an denkt Nio global. Design entsteht in München. Entwickelt wird in den USA und Großbritannien. Produziert wird in China. Zunächst setzt das Unternehmen auf Aufmerksamkeit. 2016 präsentiert Nio den elektrischen Supersportwagen EP9. Ein Prestigeprojekt — Rekordrunden auf Rennstrecken, internationale Schlagzeilen. 2018 folgt der Börsengang in New York. Die Erwartungen sind enorm.
William Li wird von Medien als „chinesischer Elon Musk“ gefeiert.
Doch das Wachstum ist teuer. Hohe Kosten. Schwache Verkaufszahlen. Massive Verluste. 2019 gerät Nio in existenzielle Schwierigkeiten. Das Geld wird knapp. 2020 steht das Unternehmen kurz vor der Pleite. Die Rettung kommt aus der chinesischen Stadt Hefei. Staatlich unterstützte Investoren steigen ein. Milliarden fließen. Nio wird gerettet.
Dann kommt der nächste Höhenflug. Der globale Elektroauto-Boom treibt die Aktie nach oben. Anfang 2021 erreicht Nio eine Bewertung von über 100 Milliarden Dollar. Doch der Wettbewerb in China wird härter. Preisdruck, hohe Investitionen, sinkende Margen.
Die Verluste wachsen erneut.
2023 folgt die nächste Rettung. Der Staatsfonds CYVN aus Abu Dhabi steigt ein. Milliarden frisches Kapital sichern das laufende Geschäft. Bis heute hält der Fonds 20,1 Prozent am Unternehmen. Lange produziert Nio seine Autos gemeinsam mit dem staatlichen Hersteller JAC. Ein Auftragsmodell. Nio entwickelt, JAC baut. Ende 2023 übernimmt Nio Maschinen und Produktionsanlagen der bisherigen Partnerwerke. Die Produktion läuft zunehmend in Eigenregie. Fertigungsgebühren sinken. Doch der Erfolg hat Grenzen.
Nio in Deutschland: 15 Zulassungen zeigen das Europa-Problem
William Li wollte Volkswagen, BMW und Mercedes auch in ihrer Heimat angreifen. 2022 präsentiert er seine Fahrzeuge groß inszeniert in Berlin. Der Anspruch ist klar: Premium aus China für Europa. Die Strategie ist aufwendig. Nio eröffnet eigene Markentempel in Toplagen. Berlin. Frankfurt. Düsseldorf. Hamburg. Sogenannte Nio Houses. Showroom, Café, Co-Working-Space. Dazu kommt ein zweites Versprechen: Batteriewechsel statt Laden. Eigene Wechselstationen sollen Zeit sparen. Ein teures Netz. Ein teures Experiment.
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Der Plan: hohe Preise, starke Marke, direkter Vertrieb. Die Realität sieht anders aus. Während Nio weltweit immer mehr Fahrzeuge ausliefert, ist das Geschäft in Deutschland nahezu zum Stillstand gekommen. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts wurden von Januar bis Juni 2026 lediglich 15 Fahrzeuge der Marke neu zugelassen. Im ersten Halbjahr 2025 waren es noch 121 gewesen. Das entspricht einem Rückgang von rund 88 Prozent.
Die Zahlen sind besonders bemerkenswert, weil der deutsche Gesamtmarkt für Elektroautos im selben Zeitraum deutlich wuchs. Nios Absatzschwäche lässt sich daher nicht allein mit einer allgemeinen Kaufzurückhaltung bei batterieelektrischen Fahrzeugen erklären. Allerdings sind Zulassungen bei Nio nicht vollständig mit klassischen Verkäufen gleichzusetzen. Das Unternehmen bot in Europa zeitweise auch Abonnements an. Ein Fahrzeug wird dabei nur einmal zugelassen, selbst wenn es später von mehreren Kunden genutzt wird. Dieser Effekt kann die monatlichen Zulassungszahlen verzerren. Er erklärt jedoch kaum, warum über einen Zeitraum von sechs Monaten lediglich 15 neue Fahrzeuge registriert wurden.
Die deutsche Vertriebsgesellschaft schreibt tiefrote Zahlen. Wie kritisch die Lage ist, lässt sich zum ersten Mal nicht nur an Zulassungs-, sondern auch an Finanzkennzahlen ablesen. Mit mehr als zwei Jahren Verzögerung veröffentlicht Nio Deutschland erstmals den Geschäftsbericht für 2023. Die Zahlen sind verheerend: 58 Millionen Euro Jahresfehlbetrag, ein negatives Eigenkapital von 80,4 Millionen Euro. Dazu kommen Verbindlichkeiten von mehr als 210 Millionen Euro. Damit Nio Deutschland überhaupt noch arbeiten kann, muss die europäische Zentrale immer wieder Geld nachschießen.
Die große Europa-Strategie gerät ins Wanken. Hohe Kosten. Schwache Nachfrage. Ein Markt, der schwerer ist als erwartet. Bis heute verkauft Nio über 90 Prozent seiner Fahrzeuge in China. Für Nio wird Europa zur Bewährungsprobe.
Nio Houses und Batteriewechsel: Die teure Europa-Strategie gerät unter Druck
Nio war 2022 mit einem aufwendigen Modell nach Deutschland gekommen. Statt sich auf etablierte Autohäuser zu stützen, eröffnete das Unternehmen eigene Nio Houses in prominenten Innenstadtlagen. Diese Standorte sollten nicht nur Fahrzeuge zeigen, sondern zugleich Café, Veranstaltungsort, Gemeinschaftsfläche und Markenwelt sein. Ergänzt wurde das Konzept durch eigene Batteriewechselstationen, an denen leere Akkus automatisiert gegen geladene Batterien getauscht werden können.
Das Modell sollte Nio von anderen Herstellern unterscheiden. Es verursachte aber hohe Fixkosten, lange bevor relevante Verkaufszahlen erreicht wurden. Bereits 2023 prüfte das Unternehmen deshalb den Aufbau eines europäischen Händlernetzes, um den Absatz zu beschleunigen und die Expansion weniger kapitalintensiv zu gestalten.
Flucht nach Europa: Wird Österreich jetzt zur letzten Chance für Nio?
In Österreich verfolgt Nio nun einen anderen Ansatz. Der Konzern organisiert Import, Vertrieb und Service nicht allein, sondern arbeitet mit AutoWallis zusammen. Die ungarische Handelsgruppe besitzt die Vertriebsrechte für Österreich, Ungarn, Tschechien, Polen und Rumänien. Der österreichische Verkauf begann im November 2025; weitere Länder sollen im Laufe des Jahres 2026 folgen.
Zum Marktstart wurden in Österreich die Limousine ET5, der Kombi ET5 Touring, der SUV EL6 und der kompakte Firefly angeboten. Lokale Autohäuser übernehmen Beratung, Verkauf und Service. Damit unterscheidet sich der Aufbau deutlich von der ursprünglichen Deutschlandstrategie mit überwiegend selbst betriebenen Verkaufs- und Markenstandorten.
Österreich ist dabei nur ein Teil eines umfassenderen Strategiewechsels. Nio hat eine partnergestützte Expansion nach Belgien, Luxemburg, Tschechien, Polen und Rumänien angekündigt. Weitere Kooperationen betreffen Portugal, Griechenland, Dänemark, Zypern und Bulgarien. In den neuen Märkten sollen nationale Distributoren einen größeren Teil der Investitionen und der operativen Verantwortung übernehmen.
Das ist kein Rückzug aus Europa, wohl aber eine Abkehr von der Vorstellung, die Marke in jedem Land mit einer eigenen kostspieligen Infrastruktur aufbauen zu können. Nio versucht, seine geografische Präsenz auszuweiten und zugleich das finanzielle Risiko zu begrenzen.
Nio gegen Tesla, BMW und Mercedes: Warum Europa der härteste Markt bleibt
Nios Ausgangslage ist widersprüchlich. Der Konzern liefert mehr Fahrzeuge aus als je zuvor, hat sein Angebot auf drei Marken erweitert und die Margen deutlich verbessert. Die Verluste schrumpfen, und Ende 2025 gelang erstmals ein operativer Quartalsgewinn.
Gleichzeitig zeigt Deutschland, dass technologische Ambitionen und globale Wachstumsraten nicht automatisch in europäischen Markterfolg übersetzt werden können. Nio tritt hier gegen etablierte Premiummarken, Tesla und eine wachsende Zahl chinesischer Konkurrenten an. Hinzu kommen ein dichtes Händler- und Servicenetz der traditionellen Hersteller sowie Kunden, die bei einer jungen Marke Fragen zu Restwerten, Ersatzteilen und langfristiger Betreuung stellen.
Österreich wird deshalb nicht über die Zukunft des gesamten Konzerns entscheiden. Der Markt kann aber zeigen, ob Nios neues Modell funktioniert: weniger eigene Prestigeimmobilien, mehr lokale Händler, geringere Fixkosten und mit Firefly ein Fahrzeug unterhalb der bisherigen Premiumklasse.
Der globale Aufschwung verschafft Nio Zeit. Europa muss nun beweisen, dass es für den Konzern mehr sein kann als ein technologisches Schaufenster mit sehr wenigen Kunden. Der schwierigste Teil der Expansion beginnt nicht mit der Vorstellung neuer Modelle – sondern mit ihrem dauerhaften Verkauf.