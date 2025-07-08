Die Insolvenz der KTM AG im Jahr 2024 traf die Region rund um den Stammsitz Mattighofen mit voller Wucht. Mit über 4.000 direkt Beschäftigten allein in Oberösterreich war das Unternehmen nicht nur ein bedeutender Arbeitgeber, sondern auch das wirtschaftliche Rückgrat vieler Zulieferer und Dienstleister. Zahlreiche kleine und mittelständische Betriebe – vom Maschinenbau über Metallverarbeitung bis hin zu Logistik- und Wartungsfirmen – waren eng mit KTM verflochten. Der abrupte Auftragsrückgang infolge der Insolvenz erschütterte das regionale Wirtschaftsnetz und brachte viele Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten.

>>> Wirtschaftsexperten sehen in der KTM-Insolvenz ein alarmierendes Signal für die gesamte österreichische Zulieferindustrie. Sie warnen: Die Krise rund um Mattighofen könnte nur der Beginn einer größeren Erschütterung im Industriesektor sein.

Für viele Gemeinden im Bezirk Braunau, insbesondere Mattighofen selbst, bedeutete die Krise eine tiefe wirtschaftliche Verunsicherung. Steuereinnahmen gingen zurück, Investitionen wurden gestoppt, kommunale Budgets mussten überarbeitet werden. Auch im Einzelhandel und bei Dienstleistern – etwa in der Gastronomie oder im Tourismus – spürte man rasch den Rückgang an Konsum und Ausgabenfreude.

Besonders drastisch traf die Region jedoch der erneute Produktionsstopp am KTM-Stammsitz: Seit Ende April 2025 steht die Fertigung in Mattighofen still – offiziell bis Ende Juli. Grund dafür sind massive Lieferengpässe, nachdem KTM über Monate keine Bestellungen mehr bei Zulieferern platzierte. Mehr als 3.000 Beschäftigte wurden in Kurzarbeit geschickt, eine 30-Stunden-Woche eingeführt, um Kündigungen zu vermeiden. Der Stillstand betrifft nicht nur die Mitarbeitenden, sondern strahlt auf das gesamte wirtschaftliche Gefüge im Umfeld der Fabrik aus.

Zudem droht eine Abwanderung qualifizierter Fachkräfte, sollten sich keine stabilen Beschäftigungsperspektiven ergeben. Bürgermeister, Landespolitiker und Wirtschaftskammervertreter forderten rasch Hilfe von Land und Bund, um die Folgen der Krise abzufedern. Die Landesregierung prüft seither Förderprogramme für betroffene Gemeinden sowie Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitskräfte im Wandel.

Mattighofen, über Jahrzehnte eng mit der Marke KTM verbunden, steht nun exemplarisch für die Schattenseiten der globalisierten Industrie. Zwar betonte Sanierungsgeschäftsführer Gottfried Neumeister wiederholt, dass der Standort gesichert sei – doch wie stark sich der neue Eigentümer Bajaj aus Indien tatsächlich zur Region bekennt, bleibt ungewiss. Künftige Entscheidungen über Investitionen, Fertigungstiefe oder Lieferketten könnten Mattighofen stark beeinflussen. Klar ist: Die Insolvenz der KTM AG hat weitreichende Folgen, die weit über das Unternehmen hinausgehen – sie ist - auch - zur regionalen Zäsur geworden.