Der britische Autohersteller Jaguar Land Rover (JLR) verschärft seinen Sparkurs. In den kommenden zwei Jahren sollen weltweit rund 4.000 Arbeitsplätze wegfallen. Damit könnte fast jede zehnte Stelle bei dem zum indischen Tata-Konzern gehörenden Hersteller gestrichen werden. JLR beschäftigt derzeit rund 43.000 Menschen weltweit, davon etwa 34.000 in Großbritannien.

Die Stellenstreichungen sind Teil eines umfassenden Restrukturierungsprogramms. Insgesamt will Jaguar Land Rover seine Kosten um rund 1,7 Milliarden Pfund senken. Gleichzeitig soll die Zahl der Fahrzeuge, die das Unternehmen jährlich verkaufen muss, um die Gewinnschwelle zu erreichen, auf etwa 300.000 sinken. Der Stellenabbau soll nach bisherigen Angaben weitgehend über freiwillige Aufhebungs- und Abfindungsprogramme erfolgen. Wo genau die Arbeitsplätze entfallen werden, hat JLR bislang nicht im Detail mitgeteilt.

Betroffen sein sollen vor allem Angestellten- und Managementfunktionen. Arbeitsplätze direkt in der Fahrzeugproduktion sind nach Informationen der „Financial Times“ zunächst nicht Teil des angekündigten Programms.