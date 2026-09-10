Jaguar Land Rover Stellenabbau : Jaguar Land Rover: Der britische Autostolz streicht 4.000 Jobs
Der britische Autohersteller Jaguar Land Rover (JLR) verschärft seinen Sparkurs. In den kommenden zwei Jahren sollen weltweit rund 4.000 Arbeitsplätze wegfallen. Damit könnte fast jede zehnte Stelle bei dem zum indischen Tata-Konzern gehörenden Hersteller gestrichen werden. JLR beschäftigt derzeit rund 43.000 Menschen weltweit, davon etwa 34.000 in Großbritannien.
Die Stellenstreichungen sind Teil eines umfassenden Restrukturierungsprogramms. Insgesamt will Jaguar Land Rover seine Kosten um rund 1,7 Milliarden Pfund senken. Gleichzeitig soll die Zahl der Fahrzeuge, die das Unternehmen jährlich verkaufen muss, um die Gewinnschwelle zu erreichen, auf etwa 300.000 sinken. Der Stellenabbau soll nach bisherigen Angaben weitgehend über freiwillige Aufhebungs- und Abfindungsprogramme erfolgen. Wo genau die Arbeitsplätze entfallen werden, hat JLR bislang nicht im Detail mitgeteilt.
Betroffen sein sollen vor allem Angestellten- und Managementfunktionen. Arbeitsplätze direkt in der Fahrzeugproduktion sind nach Informationen der „Financial Times“ zunächst nicht Teil des angekündigten Programms.
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Jaguar Land Rover in der Krise: Umsatz bricht ein, Gewinn fast weg
Der Sparkurs folgt auf ein für Jaguar Land Rover außergewöhnlich schwieriges Geschäftsjahr. Im bis Ende März 2026 laufenden Geschäftsjahr 2025/26 erwirtschaftete der Hersteller einen Umsatz von 22,9 Milliarden Pfund. Das waren 20,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Gewinn vor Steuern und Sondereffekten brach von rund 2,5 Milliarden Pfund auf lediglich 14 Millionen Pfund ein. Die bereinigte operative Marge sank von 8,5 auf 0,7 Prozent.
Auch beim Absatz war der Rückgang deutlich. JLR lieferte im Geschäftsjahr 2025/26 rund 307.900 Fahrzeuge an den Handel aus – 23,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Verkäufe an Endkunden gingen um 17,8 Prozent auf etwa 352.300 Fahrzeuge zurück.
Mehrere Probleme trafen das Unternehmen gleichzeitig. Jaguar Land Rover nennt unter anderem zusätzliche US-Zölle, schwierige Marktbedingungen in China, Produktionsausfälle infolge eines Cyberangriffs sowie die geplante Einstellung älterer Jaguar-Modelle vor dem Neustart der Marke als Gründe für die schwächeren Zahlen.
Auch die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass die Schwierigkeiten noch nicht überwunden sind. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2026/27 setzte JLR knapp sechs Milliarden Pfund um, 9,6 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Steuern und Sondereffekten fiel auf 109 Millionen Pfund. Die Großhandelsauslieferungen gingen um 9,2 Prozent auf rund 79.300 Fahrzeuge zurück, die Verkäufe an Kunden sogar um 15,3 Prozent auf rund 80.000 Fahrzeuge. Besonders stark war die Schwäche in China: Dort gingen die Großhandelsauslieferungen gegenüber dem Vorjahr um 26,2 Prozent zurück.
China-Druck und Elektroauto-Wende: Warum Jaguar Land Rover den Kurs ändert
JLR steht damit vor ähnlichen Problemen wie zahlreiche andere europäische Autobauer. Vor allem chinesische Hersteller haben ihr Angebot in Europa stark ausgebaut und konkurrieren mit etablierten Marken zunehmend auch außerhalb des günstigeren Fahrzeugsegments.
Für Jaguar Land Rover ist die Situation besonders anspruchsvoll, weil das Unternehmen auf hochpreisige Fahrzeuge setzt und gleichzeitig Milliarden in neue Antriebstechnologien und Modelle investieren muss. Unternehmenschef PB Balaji spricht von einem intensiven Wettbewerbsumfeld sowie geopolitischen und handelspolitischen Unsicherheiten.
Gleichzeitig verändert JLR seine langfristige Strategie. Der Hersteller will neben batterieelektrischen Fahrzeugen weiterhin stärker auf unterschiedliche Antriebsformen setzen. Damit reagiert das Unternehmen darauf, dass sich der Übergang zur Elektromobilität in wichtigen Absatzmärkten unterschiedlich schnell vollzieht. Im Geschäftsbericht betont JLR, künftig Elektroautos, Hybride und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor parallel anbieten zu wollen.
Cyberangriff auf Jaguar Land Rover: Wie die Produktion wochenlang stillstand
Ein weiterer schwerer Rückschlag war der Cyberangriff im Jahr 2025. Anfang September musste JLR Teile seiner IT-Systeme herunterfahren, wodurch Produktion und Verkauf massiv beeinträchtigt wurden. Die Fertigung war über Wochen gestört und erreichte erst Mitte November wieder ein normales Niveau.
Die wirtschaftlichen Folgen gingen weit über JLR selbst hinaus. Das britische Cyber Monitoring Centre schätzte den Schaden für die gesamte britische Wirtschaft infolge des Angriffs auf rund 1,9 Milliarden Pfund. Mehr als 5.000 Unternehmen – darunter Zulieferer und Händler – seien von den Auswirkungen betroffen gewesen. Die britische Regierung stellte zudem eine Kreditgarantie über 1,5 Milliarden Pfund bereit, um JLR und die angeschlossene Lieferkette zu stabilisieren.
Damit lässt sich die im Zusammenhang mit dem Angriff häufig genannte Milliardensumme genauer einordnen: Sie bezeichnet eine Schätzung des gesamtwirtschaftlichen Schadens und nicht einen ausgewiesenen Milliardenverlust von Jaguar Land Rover allein.
Range Rover Electric und Jaguar Type 00: JLR setzt trotz Stellenabbau auf Milliardeninvestitionen
Trotz des Stellenabbaus will JLR seine Zukunftsinvestitionen nicht stoppen. Der Hersteller plant nach eigenen Angaben weiterhin Investitionen in Milliardenhöhe in Elektrifizierung, digitale Technologien und die Modernisierung seiner Werke. Reuters zufolge sollen dafür in den kommenden fünf Jahren zwischen 15 und 18 Milliarden Pfund eingesetzt werden.
In den nächsten Monaten stehen außerdem mehrere wichtige Modellneuheiten an. JLR nennt unter anderem den Range Rover Electric, den Range Rover Sport Electric, den Range Rover GT sowie den neuen Jaguar Type 01. Gerade die Wiederbelebung der Marke Jaguar soll nach dem Auslaufen älterer Modelle neue Wachstumsimpulse liefern.
Jaguar Land Rover zwischen USA, China und Großbritannien: Die riskante Wette hinter dem Umbau
Parallel versucht das Unternehmen, seine Abhängigkeit von schwächeren Märkten wie China zu verringern und das Geschäft in Nordamerika auszubauen. Die USA sollen langfristig deutlich stärker zum Absatz beitragen. Die Strategie muss allerdings in einem Umfeld umgesetzt werden, in dem gerade Zölle und andere handelspolitische Maßnahmen das Geschäft für importierte Fahrzeuge erschweren.
Für Großbritannien hat die Restrukturierung besondere Bedeutung. Jaguar Land Rover gilt als größter Fahrzeughersteller des Landes und ist mit seinen Werken und Entwicklungsstandorten ein wichtiger Arbeitgeber, insbesondere in den West Midlands. Der britische Wirtschaftsminister Jonathan Reynolds will deshalb mit der Unternehmensführung über den angekündigten Stellenabbau sprechen.
Die kommenden zwei Jahre werden damit für JLR zu einer Gratwanderung: Der Hersteller muss seine Kosten deutlich reduzieren und Tausende Stellen abbauen, gleichzeitig aber Milliarden investieren, um bei Elektroantrieben, Digitalisierung und neuen Modellen konkurrenzfähig zu bleiben. Ob der Umbau gelingt, dürfte wesentlich davon abhängen, ob neue Fahrzeuge genügend Käufer finden und sich die schwierige Lage auf wichtigen Märkten wie China und den USA stabilisiert.