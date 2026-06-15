Der Ferrari Luce ist schon bei seiner Präsentation in Rom mehr als nur ein neues Auto. Er ist ein Bruch. Elektrisch betrieben, leise, glatt, weichgezeichnet. Eine flächige Front, sanft gerundete Karosserie, kaum Kanten. Monolithisch wirkt dieser Ferrari, eher wie ein Raumschiff als wie ein klassischer Sportwagen aus Maranello.

Für viele Ferrari-Fans war das zu viel. In sozialen Netzwerken machten schnell Vergleiche mit Toyota Prius, Nissan Leaf oder Fiat Multipla die Runde. Ausgerechnet Ferrari, die Marke des Motorsounds, der Rennsport-DNA, der langen Hauben und flachen Silhouetten, zeigt nun ein Elektroauto mit vier Türen und fünf Sitzen. Der Luce ist Ferraris erster rein elektrischer Serienwagen — und genau deshalb ein Angriff auf fast alles, was Puristen bislang mit Ferrari verbunden haben.