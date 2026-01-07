Ferrari verfolgt einen neuen Wachstumspfad, der nicht auf die Steigerung von Produktionszahlen abzielt, sondern auf eine stärkere Individualisierung der Fahrzeuge. Während viele Hersteller der Automobilbranche weiterhin bemüht sind, ihre Stückzahlen zu erhöhen, orientiert sich der traditionsreiche Sportwagenhersteller aus Maranello an einem kontrollierteren Kurs. Ziel ist es, den Markenwert durch exklusive Angebote und maßgeschneiderte Modelle zu steigern.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!