Die Spekulationen über eine mögliche Übernahme von Maserati durch den chinesischen Automobilhersteller BYD verlieren deutlich an Substanz. Stella Li, Executive Vice President des Konzerns und eine der wichtigsten Verantwortlichen für dessen internationale Expansion, hat klargestellt, dass BYD keine Gespräche mit dem Maserati-Mutterkonzern Stellantis über einen Erwerb der italienischen Traditionsmarke führt.

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Ganz überraschend waren die Gerüchte nicht entstanden. BYD hatte zuvor bestätigt, mit Stellantis und weiteren europäischen Herstellern über die mögliche Übernahme oder Nutzung nicht ausgelasteter Produktionsstätten zu sprechen. Li bezeichnete zudem traditionsreiche europäische Marken wie Maserati öffentlich als interessant. Aus diesen Aussagen entwickelte sich rasch die Vermutung, das chinesische Unternehmen könne nicht nur an Fabriken, sondern auch an der Marke mit dem Dreizack interessiert sein. Tatsächlich beziehen sich die Gespräche nach dem derzeit bekannten Stand jedoch auf industrielle Kapazitäten und nicht auf eine Übernahme von Maserati.