Bosch ist kein Unternehmen für schnelle Wechsel an der Spitze. Seit Robert Bosch 1886 seine Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik in Stuttgart eröffnete, prägten nur wenige Männer über lange Zeiträume den Konzern. Umso stärker fällt der Bruch im Sommer 2026 auf: Seit dem 1. Juli führt Christian Fischer die Geschäfte. Sein Vorgänger Stefan Hartung verließ den Vorsitz nach rund viereinhalb Jahren – und damit erheblich früher, als nach der erst 2025 bekannt gewordenen Vertragsverlängerung zu erwarten gewesen wäre. Medienberichten zufolge sollte Hartungs Vertrag bis 2031 laufen.

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Bosch erklärt den Rückzug mit Hartungs persönlicher Entscheidung, die in enger Abstimmung und im Einvernehmen mit den Gesellschaftern erfolgt sei. Die genauen Gründe wurden nicht öffentlich gemacht. Bemerkenswert ist jedoch, dass Hartung nicht nur aus der Geschäftsführung, sondern zugleich aus der Robert Bosch Industrietreuhand KG ausschied. Dieses Gremium ist innerhalb der besonderen Bosch-Konstruktion weit mehr als ein Beirat: Es kontrolliert den größten Teil der Stimmrechte und soll die langfristige Unabhängigkeit des Konzerns sichern.