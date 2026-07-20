Bosch Autozulieferer Krise : Bosch: Christian Fischers Machtprobe zwischen Auto-Krise und Klima-Wette
Bosch ist kein Unternehmen für schnelle Wechsel an der Spitze. Seit Robert Bosch 1886 seine Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik in Stuttgart eröffnete, prägten nur wenige Männer über lange Zeiträume den Konzern. Umso stärker fällt der Bruch im Sommer 2026 auf: Seit dem 1. Juli führt Christian Fischer die Geschäfte. Sein Vorgänger Stefan Hartung verließ den Vorsitz nach rund viereinhalb Jahren – und damit erheblich früher, als nach der erst 2025 bekannt gewordenen Vertragsverlängerung zu erwarten gewesen wäre. Medienberichten zufolge sollte Hartungs Vertrag bis 2031 laufen.
>>> BMW bis Bosch: Wie Ungarn die Karten für Österreichs Autozulieferer neu mischt
Bosch erklärt den Rückzug mit Hartungs persönlicher Entscheidung, die in enger Abstimmung und im Einvernehmen mit den Gesellschaftern erfolgt sei. Die genauen Gründe wurden nicht öffentlich gemacht. Bemerkenswert ist jedoch, dass Hartung nicht nur aus der Geschäftsführung, sondern zugleich aus der Robert Bosch Industrietreuhand KG ausschied. Dieses Gremium ist innerhalb der besonderen Bosch-Konstruktion weit mehr als ein Beirat: Es kontrolliert den größten Teil der Stimmrechte und soll die langfristige Unabhängigkeit des Konzerns sichern.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
Robert Bosch Stiftung: Wer bei Bosch wirklich das Sagen hat
Der gleichzeitige Rückzug aus beiden Machtzentren verleiht dem Wechsel deshalb zusätzliches Gewicht. Er beweist weder einen Konflikt mit den Eigentümern noch einen erzwungenen Abschied. Er zeigt aber, dass Bosch nicht lediglich einen Vorsitzenden austauscht, während im Hintergrund alles unverändert bleibt.
Um die Bedeutung des Vorgangs zu verstehen, muss man die Eigentümerstruktur betrachten. Rund 94 Prozent des Kapitals der Robert Bosch GmbH liegen bei der gemeinnützigen Robert Bosch Stiftung. Etwa fünf Prozent gehören einer Gesellschaft der Bosch-Familie, rund ein Prozent hält das Unternehmen selbst. Die Stiftung finanziert ihre Arbeit unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Bildung und globale Fragen aus den Dividenden, greift aber nicht in die operative oder strategische Führung des Konzerns ein.
Die unternehmerische Macht ist davon getrennt. Rund 93 Prozent der Stimmrechte liegen bei der Robert Bosch Industrietreuhand KG, die übrigen Stimmrechte bei den Nachkommen des Gründers. Die Konstruktion soll langfristige Planung ermöglichen und verhindern, dass kurzfristige Kapitalmarktinteressen die Unternehmenspolitik bestimmen.
Christian Fischer: Der neue Bosch-Chef setzt auf Kontinuität unter Druck
Christian Fischer kennt dieses System von innen. Er gehört der Industrietreuhand seit Anfang 2022 an. Als bisheriger stellvertretender Vorsitzender verantwortete er unter anderem strategische Wachstumsinitiativen und das Portfoliomanagement. Bosch betont ausdrücklich, dass Fischer gemeinsam mit Hartung die grundlegende Ausrichtung des Unternehmens mitgestaltet habe. Der Führungswechsel spricht deshalb zunächst eher für Kontinuität als für einen radikalen Strategiewechsel.
>>> Zuliefer-Krise spitzt sich zu: Warum China deutsche Hersteller zum Handeln zwingt
Neu verteilt wurde allerdings das Gewicht an der Konzernspitze. Finanzchef Markus Forschner und Mobility-Chef Markus Heyn wurden zu stellvertretenden Vorsitzenden ernannt. Forschner kontrolliert Finanzen, Ergebnissteuerung, Risiken sowie Übernahmen und Beteiligungen. Heyn verantwortet weiterhin das globale Mobilitätsgeschäft und zusätzlich zentrale Technologieaufgaben. Damit stehen ausgerechnet jene Bereiche stärker im Zentrum, in denen Bosch derzeit die größten Herausforderungen bewältigen muss: Finanzierung und Automobilgeschäft.
Bosch-Zahlen 2025: 91 Milliarden Umsatz, aber kaum Spielraum
Fischer übernimmt keinen akut zahlungsgefährdeten Konzern. Bosch verfügt weiterhin über eine solide Kapitalbasis. Doch die Ertragslage hat sich deutlich verschlechtert.
2025 erzielte die Gruppe 91 Milliarden Euro Umsatz. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank jedoch auf 1,8 Milliarden Euro, entsprechend einer Marge von lediglich zwei Prozent. Ein wesentlicher Belastungsfaktor waren Aufwendungen von 2,7 Milliarden Euro für Restrukturierungen, überwiegend in Form von Rückstellungen. Nach Steuern entstand ein Verlust von rund 400 Millionen Euro. Der freie Mittelzufluss lag bei nur noch 300 Millionen Euro. Gleichzeitig verfügte Bosch Ende 2025 über 7,4 Milliarden Euro Liquidität und eine Eigenkapitalquote von 41,6 Prozent.
Die Zahlen beschreiben keinen Finanznotstand. Sie zeigen aber, wie eng der Spielraum geworden ist. Bosch muss Umbaukosten tragen, bestehende Werke modernisieren, neue Geschäfte aufbauen und zugleich Technologien finanzieren, deren wirtschaftlicher Durchbruch noch nicht garantiert ist.
Allein für Forschung und Entwicklung gab der Konzern 2025 rund 7,9 Milliarden Euro aus. Hinzu kamen 4,1 Milliarden Euro für Sachanlagen. Zusammen investierte Bosch damit etwa zwölf Milliarden Euro in Forschung, Entwicklung und Produktionskapazitäten. Weitere mehr als 2,5 Milliarden Euro sollen bis Ende 2027 in künstliche Intelligenz fließen.
Fischers zentrale Aufgabe besteht daher weniger darin, neue Wachstumsfelder zu erfinden. Er muss entscheiden, welche Projekte zuerst finanziert, welche schneller skaliert und welche möglicherweise zurückgestellt werden. Aus einer breit angelegten Strategie muss eine belastbare Reihenfolge werden.
Bosch Mobility: Warum der Autozulieferer 13.000 Jobs streicht
Besonders groß ist der Handlungsdruck im Automobilgeschäft. Mobility erwirtschaftete 2025 rund 55,8 Milliarden Euro und damit mehr als 61 Prozent des gesamten Bosch-Umsatzes. Die operative Marge brach jedoch von 3,8 auf 1,8 Prozent ein. Bei diesem Umsatz entspricht das einem operativen Ergebnis von nur rund einer Milliarde Euro.
Bosch bezifferte die jährliche Kostenlücke der Sparte zuletzt auf etwa 2,5 Milliarden Euro. Als Gründe nennt das Unternehmen schwache Fahrzeugmärkte, hohen Preisdruck, Überkapazitäten, die langsamere Verbreitung der Elektromobilität und Verzögerungen bei Wasserstoff- und Automatisierungstechnologien. Zusätzlich zu bereits angekündigten Maßnahmen sollen bis Ende 2030 rund 13.000 weitere Stellen entfallen, vor allem an deutschen Mobility-Standorten. Betroffen sind Entwicklung, Verwaltung, Vertrieb und Produktion.
Das Autogeschäft ist dennoch kein Auslaufmodell. Bosch meldete für 2025 Aufträge im Wert von rund zehn Milliarden Euro für Fahrerassistenzsysteme, Sensorik und zentrale Fahrzeugcomputer. Der Konzern will außerdem 2026 mehr als sieben Millionen Komponenten und Systeme für elektrische Antriebe ausliefern.
Bosch und VW: Warum die Cariad-Allianz endet
Wie schwierig die technologische Neuordnung bleibt, zeigt die Zusammenarbeit mit Volkswagens Softwaretochter Cariad. Anfang Juli 2026 beendeten beide Unternehmen ihre gemeinsame Automated Driving Alliance. Offiziell geschah dies nach Erreichen eines Meilensteins für die Serienproduktion. Beide Partner dürfen die gemeinsam entwickelte Software, Daten und Schutzrechte weiterverwenden und eigenständig weiterentwickeln. Bosch erklärte zudem, bereits Aufträge weiterer Hersteller für den Softwarebaukasten erhalten zu haben.
Für Heyn und Fischer entsteht daraus ein anspruchsvoller Doppelauftrag: Sie müssen Entwicklungsprogramme schneller in Serienaufträge verwandeln und gleichzeitig Kosten reduzieren, ohne jene technischen Kompetenzen abzubauen, von denen künftige Aufträge abhängen.
Bosch kauft Johnson Controls: Die Milliardenwette auf Klimatechnik
Während Mobility schrumpft und sich neu organisiert, soll das Geschäft mit Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik wachsen. Ende Juli 2025 schloss Bosch den Kauf des entsprechenden Geschäfts von Johnson Controls und des Gemeinschaftsunternehmens Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning ab. Der vorläufige Kaufpreis lag bei acht Milliarden Dollar beziehungsweise rund 7,4 Milliarden Euro. Es war die größte Übernahme der Bosch-Geschichte.
Mit dem Zukauf wuchs Bosch Home Comfort auf mehr als 25.000 Beschäftigte und über acht Milliarden Euro Umsatz. Das Produktionsnetz vergrößerte sich von 17 auf 33 Werke, die Zahl der Entwicklungsstandorte von 14 auf 26. Die Integration soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Zum Portfolio gehören neben Bosch und Buderus nun unter anderem die Marken York in Nordamerika und Hitachi in Asien.
Bosch setzt auf Klimaanlagen: Warum Kühlung zum Milliardenmarkt wird
Der Kauf ist eine Wette auf einen strukturell wachsenden Markt. Steigende Temperaturen, wachsende Einkommen und die zunehmende Verstädterung treiben weltweit den Bedarf an Kühlung. Die Internationale Energieagentur erwartet, dass der Stromverbrauch für Raumkühlung ohne zusätzliche Effizienzmaßnahmen bis 2050 deutlich mehr als doppelt so hoch ausfallen könnte. Gleichzeitig dürfte Kühlung in vielen Ländern zu einem wichtigen Treiber der Spitzenlast im Stromnetz werden.
Für Bosch reicht es allerdings nicht, zusätzliche Fabriken und Marken zu besitzen. Der Konzern muss unterschiedliche regionale Systeme, Vertriebswege und Produktplattformen zusammenführen. In Nordamerika dominieren zentrale Anlagen mit Luftkanälen, in Asien dezentrale Klimasysteme, in Europa spielen Wärmepumpen, Hybridlösungen und nationale Heizungsregeln eine größere Rolle. Erst wenn gemeinsame Entwicklung, Einkauf und Produktion tatsächlich Skaleneffekte erzeugen, wird aus dem Zukauf ein neuer Ergebnisträger.
Bosch-Strategie: Was Christian Fischer jetzt zuerst liefern muss
Fischer übernimmt somit keinen Konzern ohne Strategie. Die Ziele liegen auf dem Tisch: Bosch will wachsen, in seinen Kernmärkten zu den führenden Anbietern gehören und mittelfristig wieder eine operative Marge von sieben Prozent erreichen. Doch die Bedingungen haben sich verschärft.
Der neue Chef muss gleichzeitig die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte integrieren, das mit Abstand wichtigste Geschäft profitabler machen, Milliarden in Software, Halbleiter, Elektromobilität und künstliche Intelligenz investieren und den Stellenabbau möglichst sozialverträglich umsetzen. Dabei wird er von einem Finanzchef und einem Mobility-Verantwortlichen flankiert, deren Aufwertung die Prioritäten deutlich erkennen lässt.
Bosch tauscht damit zunächst eher die Besatzung als die Route. Doch selbst eine gleichbleibende Route kann unter schlechteren Bedingungen neue Entscheidungen verlangen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Fischer Hartungs Strategie fortsetzt. Entscheidend wird sein, welche Teile davon Bosch gleichzeitig noch finanzieren kann – und welche zuerst Ergebnisse liefern müssen.
Die traditionsreiche Bosch-Kontinuität bleibt ein Vorteil. Sie verschafft dem Konzern Zeit für langfristige Investitionen und schützt ihn vor hektischen Reaktionen des Kapitalmarkts. Im Sommer 2026 zeigt sich jedoch auch ihre Grenze: Kontinuität ersetzt weder Ertragskraft noch Umsetzungsgeschwindigkeit.