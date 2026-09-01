Der Stellenabbau beim Grazer Mobilitätstechnologieunternehmen AVL List geht weiter. Am Standort in der steirischen Landeshauptstadt werden weitere 180 Arbeitsplätze gestrichen. Das Unternehmen bestätigte die neuerliche Personalreduktion Ende August. Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die AVL bereits seit mehr als einem Jahr begleitet. Als Gründe nennt das Unternehmen insbesondere die schwache Marktentwicklung, verschobene Investitionsentscheidungen von Kunden und die tiefgreifende Transformation der Automobilindustrie.

Besonders betroffen ist der Geschäftsbereich Instrumentation & Test Systems (ITS), in dem AVL unter anderem Mess-, Prüf- und Testlösungen für die Entwicklung von Fahrzeugen und Antriebssystemen anbietet. Die Einschnitte bleiben allerdings nicht auf diesen Bereich beschränkt. Unternehmenssprecher Markus Tomaschitz erklärte gegenüber dem ORF, dass Beschäftigte aus unterschiedlichen Teilen des Konzerns betroffen seien. Dazu zählen neben der Messtechnik auch Engineering und Verwaltung. Laut ORF wurden die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Arbeitsmarktservice gemeldet. Die Auflösung der Arbeitsverhältnisse soll einvernehmlich erfolgen, zudem wurde ein Sozialplan vereinbart.