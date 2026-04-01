Toyota verschärft den Ton gegenüber seinen Zulieferern. Konzernchef Koji Sato hat die wichtigsten Partner des weltgrößten Autoherstellers eindringlich aufgefordert, ihre Produktivität deutlich zu steigern. Hintergrund ist ein Markt, der zugleich von neuen Technologien, wachsendem Kostendruck und härterem Wettbewerb geprägt ist. Nach Angaben aus dem Umfeld der Toyota Supply Partners Convention vom 25. März richtete sich die Warnung an rund 700 Führungskräfte aus 484 Unternehmen.

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Sato machte deutlich, dass auch ein Konzern von Toyotas Größe den Umbruch der Branche nicht mehr aus einer Position vermeintlicher Sicherheit betrachten kann. Der Hersteller gerate gegenüber Wettbewerbern unter Druck, die schneller und kosteneffizienter arbeiteten, und spüre zugleich die Belastung durch globale Handelszölle. „Wenn sich nichts ändert, werden wir nicht überleben. Ich möchte, dass sich alle dieses Gefühl der Krise bewusst machen“, sagte Sato. Zugleich lobte er die Zulieferer für ihren Beitrag zu den hohen Gewinnen und Umsätzen der vergangenen Jahre sowie für die gegenseitige Unterstützung in Krisenzeiten.