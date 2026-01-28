Für Alexander Klacska war das vergangene Jahr „ein sehr schwieriges“. Die quartalsweise WIFO‑Konjunkturumfrage zeige „Zahlen, die sich ins Negative beziehungsweise um die Nulllinie“ bewegt haben, was eine „sehr verhaltene“ wirtschaftliche Entwicklung belege. „Auch der Ausblick ist nicht besser: Die Erwartungen sind nach wie vor sehr gedämpft.“ Dies wirke sich auf Nachfrage, Geschäftslage und Beschäftigung aus, wobei die Arbeitslosenzahlen „leicht gestiegen“ seien.

Zudem bleibe der Arbeitskräftemangel ein drängendes Thema: „Es ist nach wie vor extrem schwierig, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Auch wenn die Arbeitslosenzahlen leicht steigen, ist man dort, wo die Konjunktur schwächelt, dennoch sehr zurückhaltend, was die Freisetzung von Personal betrifft.“

Besorgt zeigt sich Klacska über die dämpfenden Preiserwartungen bei gleichzeitig erheblichen Kostensteigerungen: „Im Straßengüterverkehr liegt die Mauterhöhung bei rund 7,8 Prozent, dazu kommen Kollektivvertragsabschlüsse, die sich etwa an der rollierenden Inflation von rund drei Prozent orientieren.“ Diese Kostensteigerungen, „die stark staatlich motiviert sind“ würden mit einer schwachen Konjunkturlage „einen gefährlichen Mix“ ergeben.

