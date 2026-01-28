Daimler Truck unterstreicht mit der Vorstellung des Mercedes-Benz NextGenH2 Trucks erneut seine strategische Ausrichtung auf emissionsfreie Antriebstechnologien im Schwerlastverkehr. Das Unternehmen verfolgt einen zweigleisigen Ansatz, bei dem batterieelektrische und wasserstoffbasierte Lösungen komplementär eingesetzt werden. Der NextGenH2 Truck bildet dabei die nächste Generation des Brennstoffzellen-Lkw und wird ab Ende 2026 in einer Kleinserie von 100 Einheiten im Werk Wörth gefertigt. Diese Fahrzeuge sollen bei ausgewählten Kunden im täglichen Logistikbetrieb erprobt werden. Die Weiterentwicklung erfolgt auf Basis der umfangreichen Testerfahrungen mit den Prototypen der ersten Generation GenH2.

>>> Daimler und Toyota bündeln Kräfte im Lkw-Markt