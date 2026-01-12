Die EPAL hat eine Liste verbindlicher Kriterien veröffentlicht, die eine Palette als nicht tauschfähig einstufen. Diese sind klar dokumentiert und praxisorientiert – und sie decken eine Vielzahl typischer Beschädigungen ab, die im Lager- oder Transportalltag auftreten können.

1. Fehlende oder stark beschädigte Bauteile:

Bereits ein fehlendes oder gebrochenes Deckbrett kann ausreichen, um eine Palette aus dem Verkehr zu ziehen. Ohne vollständige Bauteile ist die Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet, was zu einem Sicherheitsrisiko führt – besonders in automatisierten Lagersystemen.

2. Blockschäden:

Sind Klötze verdreht oder gebrochen – insbesondere mit einer Abweichung von über einem Zentimeter – verliert die Palette ihre strukturelle Integrität. Ein sicherer Stand und Stapelbarkeit sind dann nicht mehr gegeben.

3. Konstruktive Mängel:

Verwendetes Holz unterhalb der Norm (etwa zu dünn, morsch oder mit Baumkante), ungeeignete Nägel oder fehlkonstruierte Elemente widersprechen den EPAL-Richtlinien. Solche Paletten gelten unabhängig von der äußeren Optik als tauschuntauglich.

4. Fehlende EPAL-Kennzeichnung:

Die Originalmarkierung „EPAL im Oval“ muss gut sichtbar auf beiden Eckklötzen einer Längsseite angebracht sein. Fehlt sie – durch Abnutzung, Manipulation oder Produktion außerhalb lizenzierter Betriebe – ist ein eindeutiger Herkunftsnachweis nicht mehr möglich. Auch das macht eine Palette tauschunfähig.

5. Kontamination und Verschmutzung:

Paletten mit Ölresten, chemischen Rückständen, Schimmel oder anderen Substanzen, die auf das Ladegut übergehen könnten, gelten laut EPAL ebenfalls als unbrauchbar. Hier steht neben der technischen Nutzbarkeit auch die Produktsicherheit im Vordergrund.