Im Mai 2005 ratterte sie durch Wien – unter dem neugierigen Blick von Medien und Fachleuten: die Güter‑Bim. Was für viele Wienerinnen und Wiener anfangs wie eine nostalgische Reminiszenz an vergangene Zeiten wirkte, war tatsächlich Teil eines wissenschaftlich‑praktischen Pilotprojekts mit dem ambitionierten Ziel, den Güterverkehr im Stadtgebiet wieder auf die Straßenbahn zu bringen. Jahrzehnte nachdem dieser Verkehr aus der Stadt praktisch verschwunden war, sollte nun das bestehende Straßenbahnnetz der Bundeshauptstadt als emissionsarme, effiziente Verkehrs‑ und Lieferlösung für urbane Warenströme dienen.

