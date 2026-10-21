Köln-Westhoven. Hier entsteht der neue Standort von AeroDesignWorks. Rund 1.700 Quadratmeter für Büros, Produktion und einen eigenen Prüfstand für Gasturbinen und Triebwerke. Das Unternehmen baut kleine Strahltriebwerke. Bereits in Serie. Auch größere Bestellungen aus dem Verteidigungssektor hat AeroDesignWorks schon abgearbeitet.

Mit dem neuen Standort schafft sich AeroDesignWorks Platz für den nächsten Wachstumsschritt. Entwicklung, Fertigung und Erprobung gehören dabei zusammen. Seit April steht hinter diesem Unternehmen ein Konzern mit Milliardenumsatz. MTU Aero Engines. Ein Triebwerksspezialist, der weltweit entwickelt, produziert und wartet – und mit dem Zukauf eine Lücke im eigenen Angebot schließt. Der Kauf passt zu einer größeren Entwicklung: Übernahmen verändern die Luftfahrtindustrie, weil spezialisierte Zulieferer für ihre nächste Wachstumsphase zunehmend industrielle Partner benötigen.

AeroDesignWorks bringt die kleinen Antriebe und einen bestehenden Marktzugang mit. MTU die industrielle Erfahrung eines großen Triebwerksherstellers. Vierzig Mitarbeiter treffen auf einen Milliardenkonzern. Wie groß kann das Geschäft werden, das daraus entsteht?