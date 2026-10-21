Militärische Drohnen Deutschland : MTU Aero Engines: Wie ein 40-Mann-Zukauf dem Triebwerksriesen den Drohnenmarkt öffnen soll
Köln-Westhoven. Hier entsteht der neue Standort von AeroDesignWorks. Rund 1.700 Quadratmeter für Büros, Produktion und einen eigenen Prüfstand für Gasturbinen und Triebwerke. Das Unternehmen baut kleine Strahltriebwerke. Bereits in Serie. Auch größere Bestellungen aus dem Verteidigungssektor hat AeroDesignWorks schon abgearbeitet.
Mit dem neuen Standort schafft sich AeroDesignWorks Platz für den nächsten Wachstumsschritt. Entwicklung, Fertigung und Erprobung gehören dabei zusammen. Seit April steht hinter diesem Unternehmen ein Konzern mit Milliardenumsatz. MTU Aero Engines. Ein Triebwerksspezialist, der weltweit entwickelt, produziert und wartet – und mit dem Zukauf eine Lücke im eigenen Angebot schließt. Der Kauf passt zu einer größeren Entwicklung: Übernahmen verändern die Luftfahrtindustrie, weil spezialisierte Zulieferer für ihre nächste Wachstumsphase zunehmend industrielle Partner benötigen.
AeroDesignWorks bringt die kleinen Antriebe und einen bestehenden Marktzugang mit. MTU die industrielle Erfahrung eines großen Triebwerksherstellers. Vierzig Mitarbeiter treffen auf einen Milliardenkonzern. Wie groß kann das Geschäft werden, das daraus entsteht?
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Airbus A320neo und Milliardenumsätze: Wie MTU mit Flugzeugtriebwerken Geld verdient
Jedes dritte Verkehrsflugzeug weltweit fliegt mit MTU-Technologie. Die Namen auf den Triebwerken sind oft andere. Ein Teil der Technik im Inneren kommt jedoch aus München. MTU ist Spezialist für Hochleistungskomponenten. Vor allem für Niederdruckturbinen und Hochdruckverdichter. Bauteile, die unter enormen Temperaturen, Drehzahlen und Belastungen zuverlässig arbeiten müssen. Präzisionsarbeit. Über Jahre entwickelt. In großen Serien gefertigt.
Beim Getriebefan von Pratt & Whitney, der unter anderem den Airbus A320neo antreibt, verantwortet MTU die schnelllaufende Niederdruckturbine und die ersten vier Stufen des Hochdruckverdichters. Und die Münchner liefern mehr als Bauteile: Ein Drittel der Serientriebwerke des Typs PW1100G-JM für die A320neo-Familie wird bei MTU montiert.
Dazu kommt die Instandhaltung. Ein Triebwerk wird einmal verkauft. Gewartet wird es über viele Jahre. Das macht dieses Geschäft für MTU so wichtig. Im ersten Halbjahr 2026 wuchs der bereinigte Wartungsumsatz um 21 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro. Das zivile Geschäft trägt den Konzern. Mit den Drohnenantrieben will MTU sich ein weiteres Wachstumsfeld erschließen.
MTU übernimmt AeroDesignWorks: Warum kleine Strahltriebwerke strategisch wichtig werden
Am 8. April 2026 kündigt MTU die Übernahme von AeroDesignWorks an. Rund vierzig Mitarbeiter. 2011 aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ausgegründet. Für MTU ein überschaubarer Zukauf. Technologisch aber ein gezielter Schritt.
Denn AeroDesignWorks entwickelt und fertigt komplette kleine Turbojets. Für unbemannte Fluggeräte, für Zieldarstellungsplattformen und für Lenkflugkörpersysteme. Mit dem Kauf erweitert MTU sein Angebot um diese kompakten Strahltriebwerke. Die B300-Triebwerksfamilie wird bereits in Serie gebaut. Auf der Website zeigt AeroDesignWorks außerdem den B350STG: einen Turbojet mit integriertem Starter-Generator.
Zieldarstellungsdrohnen sind ein Einsatzfeld solcher Antriebe. Sie stellen bei Übungen fliegende Ziele dar, an denen Streitkräfte ihre Abwehr trainieren können. Hinter dem großen Wort Drohnenmarkt steckt also eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Aufgaben. Wie komplex die europäische Luftverteidigung geworden ist, zeigt auch die Rolle des österreichischen Technologiekonzerns Frequentis beim Aufbau vernetzter Abwehrsysteme. Und das gilt auch für die Gegenseite: Rheinmetall und MBDA entwickeln Laserwaffen zur Drohnenabwehr.
Die Ambitionen in Köln gehen über die bisherigen kleinen Antriebe hinaus. Das technische Spektrum soll perspektivisch bis in Schubklassen von zehn Kilonewton reichen. Ein Ausbauziel. Noch kein bereits verfügbares Gesamtangebot. Hier kann MTU unterstützen. Bei der Entwicklung leistungsfähigerer Antriebe. In der Fertigung und Qualitätssicherung. Und beim Aufbau von Produktionsabläufen, die auch größere Bestellungen zuverlässig bewältigen. Der Übergang von hochspezialisierter Entwicklung zur industriellen Serie beschäftigt auch die europäische Raumfahrt: Beim Satellitennetz IRIS² wird die Serienfertigung zum entscheidenden Test.
Die Kölner haben den Schritt in die Serie bereits geschafft. Jetzt geht es um die nächste Größenordnung: mehr Antriebe, kürzere Lieferzeiten und neue Produkte. Genau dafür kann ein großer Mutterkonzern den Unterschied machen.
Militärische Drohnen: Wie MTU-Chef Johannes Bussmann das Rüstungsgeschäft ausbauen will
Johannes Bussmann führt MTU seit September 2025. Der Luft- und Raumfahrtingenieur kennt das Geschäft aus seiner langen Zeit bei Lufthansa Technik. Bei der Hauptversammlung im Mai macht er deutlich, dass der Drohnenplan über den Kölner Zukauf hinausgeht.
Für leichte Drohnen hat MTU jetzt AeroDesignWorks. Für elektrische Antriebe gibt es die Tochter eMoSys. Und bei schwereren unbemannten Fluggeräten sieht Bussmann Möglichkeiten für konventionelle Triebwerkstechnik. MTU will künftig einen großen Teil dieses Spektrums abdecken. Auch andere deutsche Industriebetriebe erschließen sich den Drohnenmarkt. So sucht der Autozulieferer Schaeffler seine Zukunft in Kampf- und Abfangdrohnen.
Dafür bringt MTU unterschiedliche Kompetenzen zusammen. Aus einem einzelnen Zukauf soll ein breiteres Angebot werden. Welche Antriebe sich in welchen Programmen durchsetzen, muss sich erst zeigen.
Die militärische Erfahrung ist vorhanden. Tornado. Eurofighter. A400M. Seit Jahrzehnten arbeitet MTU an europäischen Triebwerksprogrammen mit. Im ersten Halbjahr 2026 steigt der Militärumsatz um 15 Prozent auf 298 Millionen Euro. Getrieben vor allem von etablierten Programmen wie dem Antrieb des A400M.
Das Militärgeschäft wächst. Bisher vor allem mit den bekannten großen Antrieben. Die neue Drohnenstrategie soll zusätzliche Märkte erschließen.
Drohnenantriebe aus Köln: Warum MTU die Produktion jetzt größer denken muss
Der neue Standort in Köln passt zu diesem Vorhaben. Büros, Produktionsbereiche und Triebwerksprüfstand in einem Bauprojekt. Entwicklung, Fertigung und Erprobung sollen dort Platz bekommen.
Ein Prüfstand ist dabei ein entscheidendes Stück Infrastruktur. Dort lässt sich messen, ob ein Antrieb die geforderte Leistung erreicht und wie er sich im Betrieb verhält. Was am Rechner entwickelt und in der Werkstatt gebaut wird, muss hier bestehen.
Schon im November 2025 veröffentlichte die Stadt Köln eine Bekanntmachung zum beantragten Prüfstand an der Armand-Peugeot-Straße. Monate vor der Übernahme. AeroDesignWorks hatte seinen Ausbau also bereits vorbereitet. Jetzt steht hinter diesem Plan die industrielle Erfahrung von MTU.
MTU muss nun zeigen, wie viel zusätzliche Kraft der Konzern in diesen Ausbau bringt. Denn Erfahrungen aus dem Verkehrsflugzeugbau lassen sich nicht einfach auf jedes unbemannte System übertragen. Je nach Einsatz unterscheiden sich die geforderten Reichweiten, Kosten und Nutzungsdauern erheblich.
Ein Antrieb für eine wiederverwendbare Zieldarstellungsdrohne muss andere Anforderungen erfüllen als einer für einen Lenkflugkörper. Der Markt verlangt passende Produkte. Und Produktionskosten, mit denen sich Aufträge gewinnen lassen. Hensoldt liefert ein konkretes Beispiel dafür, wie sich Rüstungsproduktion organisatorisch verändert: weg von Einzelstücken und kleinen Serien, hin zu strukturierten Produktionslinien.
Welche Programme kann AeroDesignWorks beliefern? Wie schnell lassen sich die Kapazitäten erweitern? Und welche größeren Antriebe kommen tatsächlich bis zur Serienreife? An diesen Fragen entscheidet sich, wie groß der Kölner Zukauf für MTU einmal wird.
MTU Aero Engines: Vom historischen Militärtriebwerksbau zur neuen Drohnenstrategie
MTUs Wurzeln liegen im militärischen Triebwerksbau. 1936 bezog die BMW Flugmotorenbau GmbH das Werk in München-Allach. Es entstand für die Aufrüstung der Luftwaffe. Derselbe Standort ist heute der Hauptsitz von MTU. Nach dem Krieg wuchs daraus ein Konzern für zivile und militärische Triebwerkstechnik.
Militärische Gemeinschaftsprojekte und zivile Partnerschaften ließen MTU wachsen. 2025 erzielte MTU 8,7 Milliarden Euro Umsatz. Heute arbeiten mehr als 14.000 Menschen für den Konzern.
Im zivilen Geschäft geht die Entwicklung weiter. Im September erhält United Airlines den ersten Airbus A321XLR mit dem weiterentwickelten GTF-Advantage-Antrieb. MTU-Technologie ist wieder an Bord. Parallel planen Airbus und MTU ein Gemeinschaftsunternehmen für einen wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenantrieb. Es soll 2027 starten. Die erforderlichen Genehmigungen und weiteren Schritte stehen noch aus. Der Konzern arbeitet an effizienteren Verkehrsflugzeugen und neuen Antriebskonzepten. Mit AeroDesignWorks kommt ein weiteres Feld dazu: komplette kleine Strahltriebwerke für unbemannte Systeme. Auch in der Raumfahrt verändern neue Marktanforderungen die industrielle Arbeit, wie Beyond Gravity über den Wandel der Raumfahrtindustrie zeigt.
MTU und der Drohnenmarkt: Wie groß kann das neue Geschäft werden?
Zurück nach Köln. Der neue Standort steht für den nächsten Schritt eines Unternehmens, das bereits produziert und liefert. MTU hat sich mit AeroDesignWorks ein bestehendes Geschäft gekauft. Mit eigener Technik, eigenen Kunden und einer Fertigung, die jetzt wachsen soll. Aus rund vierzig Mitarbeitern wird nicht über Nacht ein großer Triebwerksanbieter. Aber hinter ihnen steht jetzt ein Konzern, der industrielle Größenordnungen beherrscht. Die kleinen Antriebe gibt es schon. Jetzt muss MTU zeigen, wie viel größer es dieses Geschäft machen kann.