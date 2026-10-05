Als am Abend des 5. September 2026 auf der norwegischen Insel Andøya die Triebwerke der Spectrum-Rakete zündeten, ging es um weit mehr als einen weiteren Raketenstart. Um 22.12 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit hob die 28 Meter hohe Rakete des Münchner Unternehmens Isar Aerospace ab. Wenig später erreichte sie die Erdumlaufbahn und setzte ihre Nutzlasten aus.

Damit gelang einem deutschen Unternehmen etwas, das für die europäische Raumfahrt eine erhebliche strategische Bedeutung besitzt: Isar Aerospace erreichte mit einer privat entwickelten europäischen Trägerrakete den Orbit. Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation ESA war es zugleich der erste Orbitalstart einer Trägerrakete vom europäischen Festland. An Bord befanden sich sechs kommerzielle und wissenschaftlich beziehungsweise pädagogisch genutzte CubeSats sowie ein Technologieexperiment.

Der Flug markiert einen Wendepunkt. Deutschland besitzt seit Jahrzehnten eine bedeutende Raumfahrtindustrie, entwickelt Satelliten, Instrumente, Komponenten und Technologien und gehört zu den wichtigsten Geldgebern europäischer Raumfahrtprogramme. Was dem Land bislang jedoch fehlte, war ein kommerzieller Raketenhersteller, der ein eigenes Trägersystem erfolgreich in den Orbit bringen kann.

Genau diese Lücke beginnt sich nun zu schließen.