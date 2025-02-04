Salzburg zählt zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen Österreichs und verbindet starke Industriezweige mit internationalem Tourismus und innovativer Forschung. Mit rund 563.000 Einwohnern (Stand 2023) auf einer Fläche von 7.156 km² ist das Bundesland wirtschaftlich stark geprägt – insbesondere durch den Industriestandort Stadt Salzburg sowie das Salzburger Seen- und Alpenland.

Die größten Industrieunternehmen in Salzburg

Wirtschaftliche Bedeutung

Bruttoregionalprodukt (BRP):

Im Jahr 2022 lag das BRP Salzburgs bei 34,2 Milliarden Euro, was etwa 7,7 % des österreichischen Gesamt-BIP ausmacht.

Industrieproduktion:

Die Salzburger Industrie erwirtschaftete 2022 eine abgesetzte Produktion im Wert von 19,3 Milliarden Euro, was die hohe Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes für die Region unterstreicht.

Beschäftigung

Arbeitsplätze:

Die Industrie in Salzburg sicherte 2022 rund 52.000 Arbeitsplätze, was einem Anteil von 11,7 % der industriellen Beschäftigung in Österreich entspricht.

Lehrlinge:

Mit 2.150 Lehrlingen im Jahr 2022 trug Salzburg maßgeblich zur Fachkräfteausbildung in Österreich bei und stellte 14,6 % aller Industrie-Lehrlinge im Land.

Export und Außenhandel

Exportquote:

Die Exportquote der Salzburger Industrie liegt bei rund 62 %, womit die Region eine der exportstärksten in Österreich ist.

Außenhandelsbilanz:

2022 erwirtschaftete Salzburg einen Exportüberschuss von 5,4 Milliarden Euro, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft unterstreicht.

Regionale Wirtschaftsstruktur

Bruttowertschöpfung:

Rund 30 % der Bruttowertschöpfung Salzburgs stammen aus der Industrie, insbesondere aus den Bereichen Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Lebensmittelproduktion.

Regionale Verteilung:

Während die Stadt Salzburg als Wirtschafts- und Dienstleistungszentrum fungiert, sind der Flachgau und der Pinzgauvon einer starken Industrie- und Produktionslandschaft geprägt.

Größtes Unternehmen

Red Bull:

Ein bedeutendes Unternehmen in Salzburg ist die Red Bull GmbH. Das 1984 gegründete Unternehmen mit Sitz in Fuschl am See ist weltweit für seinen Energy-Drink bekannt und hat sich zu einer globalen Marke entwickelt. Red Bull ist nicht nur im Getränkemarkt tätig, sondern engagiert sich auch intensiv im Sport- und Eventmarketing. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 6 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 1.700 Mitarbeiter.