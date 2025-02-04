Österreichs wichtigste ManagerInnen : Die 50 wichtigsten Top-ManagerInnen in Salzburg

04.02.2025
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Salzburgs Top-ManagerInnen setzen neue Maßstäbe in ihren Unternehmen und zählen zu den 1.000 einflussreichsten Führungskräften Österreichs. Wie sie im Bundesland abschneiden, wer an der Spitze des Rankings steht und in welchen Netzwerken sie aktiv sind.
Salzburg Top Manager Managerinnen

Salzburgs wichtigste Top-Manager und Top-Managerinnen 

- © Industriemagazin/Salzburg AG/Volkswagen/Wikipedia

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
04.02.2025
Letzte Aktualisierung
22.01.2026
Tom Arnold