Die Luft wird rauer, auch am Beratermarkt. Zollkrieg, hohe Energiepreise, multiple globale Krisenlagen, Nachhaltigkeitsdruck, rasanter Wandel durch KI. Dass Unternehmen angesichts all dieser Herausforderungen auf der Ausgabenbremse stehen, spürt auch das Consulting-Universum.

Zugleich gilt aber auch: Orientierung ist 2025 gefragter denn je. Berater, die ihren Kunden in stürmischen Zeiten zuverlässige Begleitung bieten, sind auch dementsprechend gut gebucht. Wie jedes Jahr hat das INDUSTRIEMAGAZIN die besten von ihnen identifiziert und präsentiert nun ein Ranking jener Consultinghäuser, denen die heimischen Manager Bestnoten vergeben. Und wie jedes Jahr zeichnen wir auch die spannendsten Kooperationen zwischen Beratern und Industrie nach.

Wir blicken zudem in die Tiefe und sagen Ihnen nicht nur, welche Consulter für welche Aufgaben die besten Referenzen haben, sondern werten die besten Beratungshäuser nach Branchen: von A wie Automobil bis T wie Transport. Und wir schauen auch, was für die Auftraggeber am meisten zählt. Fachwissen, Präsenz vor Ort und Branchenkenntnisse liegen nach Angaben der Befragten klar vorne, wenn es darum geht, das richtige Beratungshaus zu finden. Wobei eine Suche von null weg ohnehin eher selten vorkommt: Nur ein Fünftel der befragten Unternehmen beauftragt anlassbezogen, die große Mehrheit setzt auf langfristige Kooperationen.

Mehr spannende Einsichten darüber, was heute in der Beratungswelt als harte Währung gilt und was von den Kunden weniger goutiert wird, bietet die Deep-Dive-Studie zum Ranking, die auf unsrer Website in allen Details nachvollzogen werden kann.

Die Sieger des Rankings finden Sie wie gewohnt im Tabellenteil. An dieser Stelle sei nur so viel verraten: Wie im Vorjahr gibt es einige Mehrfachgewinner, an vielen Stellen hat sich die Reihenfolge der Top-Platzierten aber markant geändert.

Erstellt wurde unser Ranking wie auch die Deep-Dive-Studie vom Meinungsforschungsinstitut brandscore.at. Befragt wurden ausschließlich Verantwortliche auf dem C-Level.

