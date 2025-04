"Die derzeitige Industrierezession dauert bereits länger an als die drei letzten Krisen und dürfte auch die größten Produktionseinbußen mit sich bringen", so der Autor des aktuellen WIFO-Konjunkturberichtes Marcus Scheiblecker. Die schwache internationale Nachfrage nach Industriegütern dämpft die Produktion im Euroraum. In Deutschland schrumpfte der Index der Industrieproduktion 2024 zum dritten Mal in Folge. Die Erwartungen der Unternehmen deuten noch nicht auf eine spürbare Verbesserung der Industriekonjunktur hin, vielmehr herrscht weiterhin Krisenstimmung. Die immer konkreter werdende Androhung von US-Zöllen auf Waren aus der EU dürfte die europäische Industrie in den kommenden Monaten weiter belasten.

>>> Konjunktur im März: Rezession ohne Ende?

Die österreichische Wirtschaftsleistung ist im IV. Quartal 2024 laut den aktuellen Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) von Statistik Austria um 0,4% gesunken und damit etwas stärker als im III. Quartal (-0,3% gegenüber der Vorperiode). Da auch die Werte für die ersten drei Quartale 2024 deutlich nach unten revidiert wurden, ergibt sich für das Gesamtjahr 2024 nunmehr ein BIP-Rückgang von 1,2% (real, vorläufig). Damit hat sich die Rezession gegenüber 2023 (-1%) verschärft.