INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Müller, was bedeutet Trumps Russland-Kurs für europäische Lieferketten, die hiesige Rohstoffversorgung und Investitionsentscheidungen?

Bernhard Müller: Zunächst einmal herrscht enorme Unsicherheit – insbesondere auf den ohnehin volatilen Energiemärkten. Für energieintensive Betriebe in Österreich ist das ein Problem. Manche hoffen noch immer, dass russisches Gas wieder in größerem Umfang fließt, wie vor einer Dekade. Realistisch betrachtet wird es kurzfristig nicht gelingen, diese Mengen durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Österreich ist weiterhin stark von ausländischem Gas abhängig, auch von russischem Flüssigerdgas (LNG) – oft über Umwege – und in hohem Maße von US-LNG. Sollten die USA oder die EU russisches LNG sanktionieren, verteuern sich automatisch auch die amerikanischen Lieferungen. Das wirkt sich direkt auf unsere Gaspreise und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie aus. Trumps Russland-Kurs wird die Industrie also sehr direkt treffen.



Wie abhängig sind sicherheitskritische Industrien in Europa von den USA – und welche Szenarien drohen, wenn sich die US-Unterstützung weiter wandelt?

Müller: Die Abhängigkeit ist groß, sowohl technologisch als auch bei einzelnen Schlüsselkomponenten. Die Amerikaner kontrollieren nicht nur manche exklusive Technologien, sondern auch viele Systeme, die in Europa im Einsatz sind – inklusive deren Updates und Einsatzfreigaben. Die transatlantische Komponente ist meines Erachtens angeschlagen. Die US-Regierung hat klar signalisiert, dass Europa künftig stärker selbst für seine Verteidigung einstehen muss. Die strategischen Interessen Washingtons liegen zunehmend im Pazifikraum, nicht mehr in Osteuropa. Für Länder wie Estland, Lettland oder Litauen bedeutet das: Sie können nicht mehr in jedem Szenario auf umfassende US-Militärhilfe setzen. Österreich als neutraler Staat ohnehin nicht.

Welche Rolle spielt die NATO in diesem Zusammenhang?

Müller: NATO-Staaten werden in erster Linie sich selbst beliefern. Für neutrale Länder wie Österreich ist der Zugang zu Rüstungslieferketten schwieriger – auch wegen Re-Export-Beschränkungen. Das mindert unsere Chancen bei großen Beschaffungsprogrammen, außer wir nutzen gezielt Industriekooperationen, also verbindliche Gegengeschäfte. Wenn Österreich etwa Trainingsjets kauft und vertraglich festlegt, dass ein bestimmter Prozentsatz der Wertschöpfung im Land erfolgen muss, sichern wir uns Technologie, Kapazitäten und industrielle Beteiligung. Ohne solche Mechanismen ist der Einstieg für österreichische Zulieferer oft langwierig und komplex.