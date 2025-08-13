Rüstungsprogramme und Österreich : Verteidigungsexperte Müller: "Trumps Russland-Kurs trifft die Industrie direkt“
INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Müller, was bedeutet Trumps Russland-Kurs für europäische Lieferketten, die hiesige Rohstoffversorgung und Investitionsentscheidungen?
Bernhard Müller: Zunächst einmal herrscht enorme Unsicherheit – insbesondere auf den ohnehin volatilen Energiemärkten. Für energieintensive Betriebe in Österreich ist das ein Problem. Manche hoffen noch immer, dass russisches Gas wieder in größerem Umfang fließt, wie vor einer Dekade. Realistisch betrachtet wird es kurzfristig nicht gelingen, diese Mengen durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Österreich ist weiterhin stark von ausländischem Gas abhängig, auch von russischem Flüssigerdgas (LNG) – oft über Umwege – und in hohem Maße von US-LNG. Sollten die USA oder die EU russisches LNG sanktionieren, verteuern sich automatisch auch die amerikanischen Lieferungen. Das wirkt sich direkt auf unsere Gaspreise und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie aus. Trumps Russland-Kurs wird die Industrie also sehr direkt treffen.
Wie abhängig sind sicherheitskritische Industrien in Europa von den USA – und welche Szenarien drohen, wenn sich die US-Unterstützung weiter wandelt?
Müller: Die Abhängigkeit ist groß, sowohl technologisch als auch bei einzelnen Schlüsselkomponenten. Die Amerikaner kontrollieren nicht nur manche exklusive Technologien, sondern auch viele Systeme, die in Europa im Einsatz sind – inklusive deren Updates und Einsatzfreigaben. Die transatlantische Komponente ist meines Erachtens angeschlagen. Die US-Regierung hat klar signalisiert, dass Europa künftig stärker selbst für seine Verteidigung einstehen muss. Die strategischen Interessen Washingtons liegen zunehmend im Pazifikraum, nicht mehr in Osteuropa. Für Länder wie Estland, Lettland oder Litauen bedeutet das: Sie können nicht mehr in jedem Szenario auf umfassende US-Militärhilfe setzen. Österreich als neutraler Staat ohnehin nicht.
Welche Rolle spielt die NATO in diesem Zusammenhang?
Müller: NATO-Staaten werden in erster Linie sich selbst beliefern. Für neutrale Länder wie Österreich ist der Zugang zu Rüstungslieferketten schwieriger – auch wegen Re-Export-Beschränkungen. Das mindert unsere Chancen bei großen Beschaffungsprogrammen, außer wir nutzen gezielt Industriekooperationen, also verbindliche Gegengeschäfte. Wenn Österreich etwa Trainingsjets kauft und vertraglich festlegt, dass ein bestimmter Prozentsatz der Wertschöpfung im Land erfolgen muss, sichern wir uns Technologie, Kapazitäten und industrielle Beteiligung. Ohne solche Mechanismen ist der Einstieg für österreichische Zulieferer oft langwierig und komplex.
Welche Effekte haben die geopolitischen Spannungen auf die Standortstrategien österreichischer Unternehmen?
Müller: Auf dem Energiemarkt sehen wir eine dauerhafte Preisvolatilität. Energieintensive Industrien müssen sich auf höhere und schwankende Kosten einstellen und prüfen daher ihre Standorte sehr genau. Im Verteidigungsbereich gibt es zwar hohe Investitionsankündigungen – Deutschland spricht von 500 Milliarden Euro, Österreich bis zu 30 Milliarden bis 2032 – aber der Hochlauf ist langsam. Produktionskapazitäten lassen sich nicht beliebig schnell hochfahren, zumal viele Prozesse in der Rüstungsfertigung nach wie vor Handarbeit sind. Kurzfristig sehen wir dennoch einen deutlichen Schub, auch in Österreich. Klassische Zivilunternehmen prüfen, ob sie in den Defense-Bereich einsteigen, etwa als Zulieferer für Panzer- oder Flugzeugkomponenten. Langfristig hängt die Wettbewerbsfähigkeit aber davon ab, ob wir Kapazitäten auslasten können. Ohne kontinuierliche Aufträge verschwinden sie wieder. Hier sind Industriekooperationen entscheidend.
Wo steht Europa bei der Sicherung seiner Verteidigungsfähigkeit?
Müller: Wir stehen am Anfang. Selbst bei einem Waffenstillstand in der Ukraine wird Russland weiter versuchen, Europa zu destabilisieren – durch Cyberangriffe, Desinformation oder gezielte Sabotage. Deshalb ist es naiv, zu glauben, man könne die Aufrüstung nach einem Frieden sofort stoppen. Wir müssen konventionelle Landesverteidigung wiederherstellen. Das Tempo ist allerdings begrenzt: Produktionsaufträge sind noch nicht überall erteilt, Lieferzeiten reichen bis 2030 oder länger. Länder wie Polen kaufen deshalb in Südkorea, wo Rüstungsgüter wie Autos industriell gefertigt werden.
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Schritte für die Stärkung Österreichs Wehrtüchtigkeit?
Müller: Erstens den Aufbauplan 2032+ konsequent fortzusetzen, trotz Sparzwängen. Zweitens Industriekooperationen bei allen größeren Beschaffungen verbindlich einzufordern, um inländische Wertschöpfung und Versorgungssicherheit zu sichern. Weiters sollten wir unsere Stärken im Dual-Use-Bereich ausbauen – dort, wo zivile und militärische Anwendungen sich überschneiden. Das schafft Flexibilität, Auslastung und technologische Unabhängigkeit.