BMW senkte bereits im September die Prognosen. Bei dem technischen Problem geht es um das Integrierte Bremssystem (IBS) von Continental. Laut BMW sind mehr als 1,5 Mio. Autos betroffen, was den Ausblick für die zweite Jahreshälfte erheblich dämpfte. Die Zusatzkosten bezifferte der Konzern auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag.

>>> Deutsche Autoindustrie mit starkem Umsatzrückgang

Trotz der Entwicklung bleibt Zipse optimistisch: "Veränderungen in unserem Umfeld adaptieren wir kontinuierlich, ohne in Aktionismus zu verfallen. Wir setzen unseren langfristigen Erfolg nicht für kurzfristige Anpassungen aufs Spiel, sondern steuern an unserem strategischen Kurs entlang weiter in die Zukunft. Unser Ansatz der Technologieoffenheit bewährt sich und erweist sich heute als richtiger denn je. Unsere globale Aufstellung im Vertrieb, der Produktion sowie in unserem Lieferantennetzwerk sichert uns weltweiten Marktzugang."