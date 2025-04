Zur voraussichtlichen Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten äußerte sich VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann heute Vormittag. „Die zweite Amtszeit von Donald Trump wird für die deutsche und europäische Industrie eine größere Herausforderung sein als seine erste Präsidentschaft. Insbesondere seine Zollankündigungen müssen wir ernst nehmen. Das werde die transatlantischen Handels- und Investitionsbeziehungen nochmals spürbar belasten.

„Die USA werden ihre Handelspolitik auch weiterhin mit Fokus auf nationale Sicherheit und Schutz der eigenen Industriearbeitsplätze betreiben. Der strategische Wettbewerb zwischen den USA und China werde sich weiter verschärfen. Europa und Deutschland seien umso mehr gefordert, eigene wirtschaftliche Stärke zu entwickeln.“

„Die USA sind und bleiben der wichtigste Exportmarkt außerhalb der EU für den Maschinen- und Anlagenbau aus Deutschland. Unsere Unternehmen bieten die erforderlichen Produkte an, um die von Donald Trump angestrebte Re-Industrialisierung der USA umzusetzen. Der Gesamtausblick des VDMA auf den amerikanischen Markt bleibt daher positiv.“

VDMA Österreich: "Beziehungen mit Amerika weiterhin pflegen"



Ebenfalls zum Ausgang der US-Wahl geäußert hat sich Markus Baldinger, Vorsitzender des VDMA Österreich. Folgende Trias gelte es zu berücksichtigen: "Wir müssen unseren Industriestandort durch positive Standortpolitik stärken, den europäischen Binnenraum nutzen, aber auch die Beziehungen mit Amerika weiterhin pflegen", sagt Baldinger.