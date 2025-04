Der Umsatz von Rheinmetall stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um 36 Prozent auf rund 9,7 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) stieg um 61 Prozent auf 1,478 Milliarden Euro. Dazu trug vor allem das margenstarke Geschäft mit Waffen und Munition bei. Dagegen verzeichnete Rheinmetall in der Sparte Power Systems, die unter der Schwäche der Automobilindustrie litt, einen Umsatzrückgang um zwei Prozent auf 2 Milliarden Euro. Hier ging auch das Ergebnis zurück. Konzernweit erreichte der Auftragsbestand mit 55 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert. Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen eine kräftig erhöhte Dividende von 8,10 (Vorjahr: 5,70) Euro je Aktie erhalten

>>> Rheinmetall setzt Wachstumskurs in den USA fort

Papperger will Rheinmetall nach eigenen Worten zum "Rüstungsweltmeister" machen. Neben Munition setzt der Konzern auch auf Panzer. In Italien hat er ein Joint Venture mit Leonardo geschmiedet, das milliardenschwere Panzeraufträge erwartet. Zudem will Rheinmetall zusammen mit KNDS und Thales bis 2040 die Kampfpanzer Leopard 2 und Leclerc durch ein plattformübergreifendes Bodenkampfsystem ersetzen. In den USA bewirbt sich Rheinmetall um die Entwicklung eines Nachfolgers für den US-Schützenpanzer Bradley.