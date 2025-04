Die geplante Übernahme von Rosenbauer durch das Konsortium Robau hat in der Öffentlichkeit gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während das Konsortium eine langfristige Stabilisierung des Löschfahrzeugherstellers verspricht, werfen die wirtschaftlichen Probleme von Stefan Pierer, CEO der Pierer Industrie AG und einer der Hauptakteure bei Robau, Fragen zur Tragfähigkeit dieses Vorhabens auf.

>>> KTM-Insolvenz zieht Tochterunternehmen in die Pleite

Ende 2024 geriet die KTM AG, ein zentraler Bestandteil der Pierer Mobility AG, in eine existenzbedrohende Krise und meldete Insolvenz an. Der Finanzierungsbedarf des Unternehmens wird auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag geschätzt. Diese Entwicklung wirft Zweifel an Pierers Fähigkeit auf, nachhaltig wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. KTM, lange als Erfolgsgeschichte gefeiert, hat nicht nur die eigenen Finanzen überstrapaziert, sondern auch Tochterunternehmen wie den Software-Dienstleister Avocodo und Pierer E-Commerce in den Abgrund gerissen.

Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich die Frage, ob Pierer in der Lage ist, Rosenbauer mit derselben Führungsphilosophie aus der Krise zu führen, ohne die gleichen Risiken einzugehen, die KTM in die Insolvenz getrieben haben. Kritiker sehen in der Expansion von KTM und der Konzentration auf aggressive Wachstumsstrategien eine Parallele, die auch für Rosenbauer gefährlich werden könnte.