Russische Stahlindustrie : Putin greift mit Notmaßnahme durch - Russlands Stahlindustrie kollabiert

23.09.2025
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Russlands Stahlindustrie steckt in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten. Produktionsrückgänge, westliche Sanktionen und Billigimporte aus China setzen die einstige Schlüsselbranche massiv unter Druck. Selbst Marktführer wie Severstal und NLMK schreiben Verluste – der Kreml reagiert mit einem Insolvenz-Moratorium. Doch Experten warnen: Der Notstopp kauft nur Zeit, löst aber keines der strukturellen Probleme.

Stahlguss im Konverterwerk von Severstal in Tscherepowez

Stahlguss im Konverterwerk von Severstal in Tscherepowez: Trotz moderner Großanlagen steckt Russlands Stahlindustrie in der schwersten Krise seit Jahrzehnten – Absatzmärkte brechen weg, Exporte werden unrentabel, Investitionen in neue Technologien fehlen.

