Vor allem in der Türkei mit der dortigen Pakettochter Aras Kargo habe es ein starkes Umsatzwachstum gegeben, das aber auch durch die hohe Inflation und den Wechselkurs der türkischen Lira beeinflusst worden sei. Zur Erhöhung der Dividende erklärte die Post AG: "Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 85 Prozent des Nettoergebnisses und einer Dividendenrendite von 6,4 Prozent zum Schlusskurs per 31. Dezember 2024".

Die Investitionsschwerpunkte werden sich in den nächsten Jahren in die Wachstumsmärkte Südost- und Osteuropas sowie in die Türkei verlagern. Der Gesamtkapitalbedarf (CAPEX) bis 2025 soll im Bereich der letzten Jahre liegen. "Ziel der Österreichischen Post bleibt es, Wachstum und Dividendenstärke zu verbinden", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.