Automatisierung Robotik Lager : Logistik-Revolution: Diese Wachstumszahlen zeigen, wohin die Automatisierung steuert

21.01.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Roboter, KI & Co: Die Automatisierung revolutioniert die Logistik – und aktuelle Zahlen zeigen, wie Amazon und europäische Unternehmen auf smarte Systeme setzen, um Effizienz zu steigern und dem Fachkräftemangel zu trotzen. Der neue World Robotics Report enthüllt, warum Robotik zum Gamechanger der Branche wird.
Warehouse management with automated robotics,Warehousing and Technology Connections.,using automation in product management,AI systems for work

Autonome Roboter und KI-Systeme verändern Lagerhallen weltweit – Amazon setzt bereits über eine Million Einheiten ein.
 

- © oselote - stock.adobe.com

Erstveröffentlichung
21.01.2026
Letzte Aktualisierung
21.01.2026
Michaela Holy