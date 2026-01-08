Als die Online‑Shopping‑Plattform Temu Ende 2022 auf den internationalen Markt trat, ahnte kaum jemand, dass dieser Newcomer die globalen Lieferketten grundlegend verändern würde. Binnen kürzester Zeit avancierte Temu zu einem der meistgenutzten E‑Commerce‑Kanäle weltweit – insbesondere durch seine unvergleichlich niedrigen Preise, ein riesiges Produktangebot und eine Logistik, die wie ein vernetzter Organismus funktioniert. Doch wie schafft es Temu, Waren aus aller Welt zumeist günstiger zu liefern als etablierte Händler? Was steckt hinter dem komplexen Netzwerk aus Herstellern, Lagern, Speditionen und Zustellern, das jeden Artikel bis zur Haustür transportiert? Diese Analyse erklärt das logistische Herzstück einer der faszinierendsten Plattformen des digitalen Handels.

Der rapide Aufstieg von Temu als internationaler Online-Marktplatz hat nicht nur den Onlinehandel verändert, sondern auch spürbare Auswirkungen auf globale Logistikstrukturen. Durch eine aggressive Niedrigpreisstrategie und eine auf Einzelbestellungen ausgelegte Versandlogik hat Temu gemeinsam mit ähnlichen Plattformen wie Shein innerhalb weniger Jahre ein gewaltiges Paketvolumen erzeugt, das zunehmend kritische Infrastruktur belastet – von internationalen Luftfrachtrouten über nationale Zollstellen bis hin zur letzten Meile in Wohngebieten.

Im Zentrum der Problematik steht die Versandpraxis vieler chinesischer Plattformen: Statt Waren zentral in größeren Mengen an regionale Verteilzentren zu liefern und dort zu bündeln, werden Millionen von Einzelbestellungen direkt aus Asien an Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa und Nordamerika verschickt. Dieses sogenannte Cross-Border-E-Commerce-Modell bedeutet in der Praxis, dass jedes noch so kleine Produkt – von Handyhüllen über Socken bis hin zu Küchengadgets – in einem separaten Paket versendet wird, häufig per Luftfracht und adressiert an eine einzelne Endkundin oder einen Endkunden.