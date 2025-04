Die nächste Finanzspritze von 50 Millionen Euro zur Sicherung der Produktion beim Motorradhersteller KTM in Mattighofen (Bezirk Braunau) ist gesichert. Die Pierer Mobility AG teilte am Dienstagvormittag in einer Aussendung mit, dass "weitere Mittel für die Wiederaufnahme der Produktion bei KTM gesichert" seien. Um den Betrieb in den Monaten April und Mai sicherzustellen, werden insgesamt 100 Millionen Euro benötigt.

Seit Dienstag wird im KTM-Werk Mattighofen wieder voll gearbeitet, wie Michael Seemayer, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft PRO-GE, gegenüber der "Krone" bestätigte. Seit Jahresbeginn wurden die Beschäftigten nur für eine 30-Stunden-Woche bezahlt - sowohl jene, die arbeiten, als auch jene, die zu Hause bleiben mussten.