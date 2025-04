Nach der Insolvenz der KTM AG hat das Unternehmen einen Bedarf an frischem Kapital in Höhe von rund 200 Mio. Euro angemeldet. Verhandlungen mit potenziellen Investoren führten zu konkreten Angebotsgesprächen. So stellte der indische Gesellschafter Bajaj, Miteigentümer der Pierer Mobility, einen möglichen Investitionsbeitrag von rund 80 Mio. Euro in Aussicht.

Auch die BMW Group war im Gespräch und hatte über Summen im zweistelligen Millionenbereich verhandelt. Doch nun hat sich BMW jedoch endgültig aus den Verhandlungen zurückgezogen, so dass sich das ursprünglich kalkulierte Investitionsvolumen entsprechend reduziert. Nun rücken alternative Partner wie Pierer Mobility selbst sowie ein asiatischer Finanzkonzern in den Fokus, die zwischen 50 und 70 Millionen Euro beisteuern sollen. Mit diesen konkreten Ansätzen hofft die KTM AG, die finanzielle Basis zu sichern und den Weg aus der Krise zu ebnen.