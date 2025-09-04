„ChatGPT – wie gestalte ich eine interessante PowerPoint?“ oder „Copilot – erstelle mir eine Excel-Tabelle mit diesen Daten“: KI-Anwendungen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit – insbesondere im beruflichen Umfeld. Das bestätigt das EY European AI Barometer 2025. So stehen sieben von zehn Befragten europaweit dem Einsatz von KI-Anwendungen positiv gegenüber – ein deutlicher Anstieg um sieben Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Besonders offen zeigen sich die Menschen in der Schweiz (76 %) und Spanien (75 %). Zurückhaltender ist das Stimmungsbild in Frankreich (66 %) und Österreich (64 %). Dennoch ist der Optimismus gegenüber KI hierzulande im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozentpunkte gestiegen.

Österreich noch hintennach

78 Prozent der Befragten in Europa nutzen aktuell KI-Anwendungen – ein Plus von sechs Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Auch wenn Österreich auch hier im europäischen Vergleich auf den hinteren Rängen liegt, ist der Anteil der Nutzer:innen von 69 % (2024) auf 73 % gestiegen. Die Erfahrungen mit KI werden überwiegend positiv bewertet: 83 Prozent der Europäer:innen geben an, (sehr) gute Erfahrungen gemacht zu haben. Mit 79 Prozent liegt Österreich im Ländervergleich am unteren Ende, startet jedoch von einem insgesamt hohen Niveau und reiht sich damit weiterhin in die breite Mehrheit der positiven Stimmen ein.

Österreich restriktiver als europäischer Durchschnitt

Deutlichere Unterschiede zeigen sich bei den Nutzungsmöglichkeiten: Ein Drittel der Befragten europaweit darf KI am Arbeitsplatz uneingeschränkt nutzen. In Österreich ist die Lage restriktiver: Nur jede:r fünfte Arbeitnehmer:in darf KI ohne Einschränkungen einsetzen, bei 36 % ist die Nutzung eingeschränkt erlaubt. Gleichzeitig ist der Anteil jener, die KI grundsätzlich nicht nutzen dürfen oder nicht wissen, ob der Einsatz erlaubt ist, mit 44 % in Österreich vergleichsweise hoch (europaweit: 33 %).



Und wofür wird die KI letztlich genutzt? Europaweit sind die meistgenutzten Werkzeuge Textgenerierungstools (61 %) sowie Sprachassistenten und Chatbots (jeweils 39 %). In Österreich zeigt sich ein ähnliches Bild: Tools zur Texterstellung wie ChatGPT (60 %), Chatbots (42 %) und Sprachassistenten (40 %) sind am weitesten verbreitet.



Steigende Sorgen um Jobverluste

Eine zu deutliche Steigerung der Effizienz schafft aber auch Ängste: Zwar zeigt sich die Mehrheit der Europäer:innen (58 %) unbesorgt, doch 42 % betrachten die zunehmende Bedeutung von KI mit Sorge. Datenschutz und ethische Fragen bleiben zentrale Herausforderungen. In Österreich sehen 32 % der Befragten Datenschutzbedenken und 28 % ethische Fragestellungen als größte Hürden. Gleichzeitig erkennen viele Beschäftigte auch klare Chancen: In Österreich nennen 24 % die gesteigerte Effizienz als größten Vorteil.

Demgegenüber ist der Anteil derjenigen, die glauben, dass die Technologie zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen wird, von 68 Prozent im Jahr 2024 auf aktuell 74 Prozent gestiegen. In Österreich hat sich die Einschätzung im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert – zwei Drittel glauben, dass durch den Einsatz von KI weniger Personal benötigt wird. 61 Prozent der europäischen Befragten glauben , dass ihr Job durch KI beeinflusst wird – ein Anstieg um elf Prozentpunkte im Vergleich zu 2024. In Österreich liegt dieser Wert unter dem europäischen Schnitt (55 %) – die heimischen Beschäftigten zeigen sich skeptischer, ob KI ihren Berufsalltag tatsächlich verändert.