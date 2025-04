Die Ertragslage der österreichischen Unternehmen verbesserte sich im April leicht. Trotz steigender Kosten gelang es den Betrieben, ihre Verkaufspreise etwas stärker anzuheben, was zu einer leichten Ausweitung der Gewinnmargen führte. Besonders positiv bewertete Bruckbauer die Entwicklung des Index der Produktionserwartungen, der mit 55,9 Punkten den höchsten Stand seit zehn Monaten erreichte. "Die Sorgen über die schwache Nachfrage in einem schwierigen Wettbewerbsumfeld und etwaige negative Folgen der US-Zollpolitik wurden durch die Hoffnung auf Rückenwind durch Investitionsprogramme in Europa, insbesondere in Deutschland, mehr als kompensiert", so Bruckbauer.