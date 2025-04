Doch US-Präsident Donald Trump droht mit Zöllen auf europäische Produkte, was besonders die deutsche Automobilindustrie treffen könnte. Trump bekräftigte sein Vorhaben am Dienstagabend in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress in Washington. Er verteidigte die bereits in Kraft getretenen neuen Zölle gegen die Nachbarländer Mexiko und Kanada sowie die für den 2. April angekündigten "gegenseitigen" Importaufschläge, die auch die Europäische Union treffen sollen. "Jetzt sind wir dran", sagte der Republikaner und warf anderen Staaten wie schon in der Vergangenheit vor, die USA wirtschaftlich auszunutzen.

Die neuen Zölle würden der US-Autoindustrie einen "Boom" bescheren. Die US-Autobauer warnten dagegen, die Aufschläge für die beiden Nachbarländer würden zu höheren Preisen führen und die seit 25 Jahren bestehenden Lieferketten stören.