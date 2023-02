Die österreichischen Frächter sehen die von der Europäischen Union angedachte neue Abgasnorm Euro 7 kritisch. "Wir befürchten Mehrkosten, ganz klar", sagte der Obmann der Bundessparte Transport in der Wirtschaftskammer (WKÖ), Alexander Klacska, am Montag zur APA. Die Pläne der EU sehen vor, die zulässigen Stickoxidwerte für neue Fahrzeuge deutlich zu senken. Die Regelung soll für Pkw ab Juli 2025 gelten, für Busse und Lkw sollen die Bestimmungen 2027 in Kraft treten.

>>> LKW-Fahrermangel: Verbessern mehr Sanitäranlagen, WLAN, und Kochmöglichkeiten die Lage am Arbeitsmarkt?

Prinzipiell stehe die Branche zur Erreichung der Klimaziele, betonte Klacska. Es stelle sich aber die Frage, inwieweit sich die Änderungen im angepeilten Zeitraum für die Hersteller technisch umsetzen lassen. Bedenken müsse man zudem, dass die Finanzierung der Fahrzeuge aufgrund der Zinssteigerungen teurer werde. "Wir würden eher davon ausgehen sogar, dass momentan die Bestandsflotte eher länger in Betrieb bleibt aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen." Auch das anvisierte Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035 belaste die Branche. "Es kommt alles etwas schnell momentan."

>>> Autoindustrie: Abgasnorm Euro 7 "passt nicht zur Transformation der Werke"

Die erwartbaren Kosten durch die Abgasnorm sind laut Klacska schwer zu beziffern. In ihrem Vorschlag hatte die EU-Kommission die Mehrkosten für Pkw auf durchschnittlich 120 Euro veranschlagt. Für schwere Nutzfahrzeuge sollen sich die Kosten um 2.700 Euro erhöhen. "Das hat aber bis jetzt noch kein Lkw-Hersteller bestätigt", so Klacska. "Da geht man eigentlich schon davon aus, dass es wahrscheinlich deutlich mehr sein könnte."