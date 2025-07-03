„Hätten Sie Ihr Unternehmen noch einmal in Europa gegründet?“ Diese Frage leitete eine der spannendsten Diskussionsrunden des diesjährigen Industriekongresses ein. Auf dem Podium: vier Spitzenmanager aus der produzierenden Industrie – Thomas Friess (Tyrolit), Andreas Gerstenmayer (ehemaliger CEO von AT&S), Klaus Mader (SBO) und Hans Kostwein (Kostwein Gruppe). Die Antwort: ein differenziertes Ja – doch mit einem zunehmend kritischen Unterton.

>>> Maschinenbau-Unternehmer Kostwein: "Müssen das chinesische Erfolgsmodell lernen"

Im Zentrum der Diskussion stand ein Paradigmenwechsel, der sich leise, aber unaufhaltsam vollzieht: der Abschied vom einst bewährten Just-in-Time-Modell und der Übergang zu Just-in-Case-Strategien. Die Gründe dafür sind vielfältig – globale Krisen, geopolitische Spannungen, explodierende Energiepreise und ein wachsender Fachkräftemangel. Doch die Frage ist drängender denn je: Hat Europa als Industriestandort unter diesen Bedingungen noch eine Zukunft?