Die Welt befindet sich in einem geopolitischen Strukturwandel, dessen Dynamik auch für die österreichische Industrie tiefgreifende Konsequenzen hat. Velina Tchakarova, Politikwissenschaftlerin und geopolitische Strategin, stellte beim diesjährigen Industriekongress zentrale Überlegungen zur Frage vor, wie Unternehmen nicht nur auf geopolitische Risiken reagieren, sondern diese aktiv in wirtschaftliche Chancen ummünzen können. Ihr Vortrag mit dem Titel „Drei Chancen für Österreichs Industrie im Zeitalter globaler Umbrüche“ umriss ein strategisches Rahmenwerk, das Orientierung in einer zunehmend komplexen Weltordnung bietet.

>>> Ist Europa für die USA ein Balast geworden? Prof. Dr. Feichtinger am Industriekongress 2025

Tchakarova warnt gleich zu Beginn vor einem mentalen Zustand, der sich vielerorts beobachten lässt: Passivität als Folge von Überforderung. Die Vielzahl globaler Krisenherde, Spannungen und wirtschaftspolitischer Konflikte könne dazu führen, dass notwendige strategische Entscheidungen aufgeschoben oder gar nicht erst getroffen werden. Dabei sei genau diese Untätigkeit die eigentliche Bedrohung. „Die größte Gefahr ist nicht die geopolitische Lage selbst, sondern die Lähmung, die daraus resultiert“, so Tchakarova.

Im Zentrum ihres Vortrags standen drei geopolitische Entwicklungen, die sie in strategische Chancen für Österreichs Industrie übersetzte.