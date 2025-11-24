Was haben ergonomische und effiziente Arbeitsplatzsysteme mit der wirtschaftspolitischen Großwetterlage zu tun? Mehr als man auf den ersten Blick vielleicht vermuten würde. Das gilt erst recht für Unternehmen aus dem Bereich der Elektronikentwicklung und -fertigung, Elektroniklabore und andere Hightech-Mess- und Prüfumgebungen. Denn gerade hier sehen sich Entscheidungsträger vor die Herausforderung gestellt, den sicheren Ablauf von Prozessen, die Mitarbeitermotivation und -gesundheit sowie die Qualität der gefertigten Produkte unter höchst volatilen und fordernden Rahmenbedingungen sicherzustellen. Richtig gewählte Arbeitsplatzsysteme können dabei Gold wert sein und Verluste in Millionenhöhe verhindern.

