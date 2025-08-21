Diese Zahlen erzählen fast schon die ganze Geschichte. Laut Angaben der für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit zuständigen US-amerikanischen Occupational Safety and Health Administration OSHA können maßgeschneiderte Arbeitsplätze die Produktivität eines Unternehmens um bis zu fünfzehn Prozent steigern und zugleich Krankenstände um bis zu einem Drittel reduzieren.

Studien aus Europa kommen zu ähnlichen Erkenntnissen. In Forschungsberichten des Instituts für Arbeitsschutz IFA der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung wird etwa betont, dass rund ein Viertel der krankheitsbedingten Abwesenheiten auf zu wenig spezifisch gestaltete bzw. ergonomisch falsche Arbeitsumgebungen zurückzuführen ist.