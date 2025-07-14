In Produktionshallen, Montagewerken und Elektronikfertigungen wird heute nicht nur geschraubt, gelötet und geprüft – hier werden auch die Weichen für eine zukunftsfähige Industrie gestellt. Ein Thema rückt dabei immer stärker in den Fokus: die Ergonomie. Was früher unter dem Radar lief, ist heute ein strategischer Hebel für Effizienz, Gesundheit und Wettbewerbsfähigkeit. Denn ergonomische Arbeitsplatzlösungen bieten weit mehr als Komfort – sie sichern Produktivität, reduzieren Belastungen und schaffen die Basis für eine moderne, nachhaltige Arbeitskultur.

>>> Sinkende Produktivität und steigende Ansprüche: Arbeiten wir zu wenig?