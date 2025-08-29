Die Gewerkschaft PRO‑GE bestätigt, über das Stellenabbauprogramm informiert worden zu sein und zeigt sich alarmiert angesichts der geplanten Maßnahmen. Auch der Betriebsrat äußert deutliche Sorge: „Der Sozialplan läuft mit Ende September aus. [...] Gerade wenn es Freisetzungen gibt, sollen diese sozialverträglich gestaltet werden“, so der Zentralbetriebsratsvorsitzende Karl Öhlinger.

Darüber hinaus berichten Gewerkschafter, dass gewerkschaftsseitig angekündigt wurde, die Unternehmensbilanzen prüfen zu wollen. Darüber hinaus stößt auf Kritik, dass langjährige Sozialleistungen gestrichen und Lohn­erhöhungen im Herbst möglicherweise nicht weitergegeben werden sollen.

Die Engel-Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro ab – das entspricht einem Rückgang von knapp 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des deutlich verschlechterten Marktumfelds mit sinkenden Investitionen und Aufträgen konnte das Unternehmen seine Marktposition behaupten und sogar in mehreren Segmenten und Regionen weiter Marktanteile gewinnen.

CEO Stefan Engleder betonte: „Wir haben gelernt, in der Krise handlungsfähig zu bleiben – und haben erneut bewiesen, dass Engel auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig und vorausschauend agiert“. Die Strategie einer regionalisierten Organisationsstruktur — mit eigenständigen Hubs für Vertrieb, Produktion und Service — sowie gezielte Entwicklungen im Bereich Automatisierung und Kundenservice stärken die Widerstandskraft des Unternehmens, so der CEO. En