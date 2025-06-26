Der geplante Batteriepark soll auf einer ehemaligen Industriefläche neben dem bestehenden Trianel-Steinkohlekraftwerk in Lünen errichtet werden. Die Wahl dieses Standorts ist strategisch klug: Die vorhandene Netzinfrastruktur des Kraftwerks kann effizient für die Anbindung des neuen Speichers genutzt werden, was Bau- und Betriebskosten reduziert. Vorgesehen ist der Einsatz moderner Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die sich durch eine hohe Zyklenfestigkeit, lange Lebensdauer und erhöhte Sicherheit auszeichnen.

Die Energiespeichermodule werden in modularen Containern untergebracht, was eine flexible Erweiterung der Kapazitäten ermöglicht. Der Baustart ist für das Jahr 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme der ersten Ausbaustufe ist für das erste Quartal 2028 geplant. Das Projekt verbindet somit klassische Energieinfrastruktur mit zukunftsweisender Speichertechnologie.

Die Zukunft des Trianel-Steinkohlekraftwerks in Lünen ist stark durch den gesetzlichen Kohleausstieg geprägt: Bis spätestens 31. Dezember 2038 müssen alle Steinkohlekraftwerke in Deutschland abgeschaltet sein, bis 2030 ist eine Reduktion auf 8 GW Netzleistung vorgesehen. Weil die Bundesregierung und Trianel in ihrem Koalitionsvertrag jedoch ein Aus „idealerweise bis 2030“ anstreben, ist mit einem vorgezogenen Betriebsende der Anlage zu rechnen. Tatsächlich rechnet Trianel damit, dass das Kraftwerk spätestens im Jahr 2031 stillgelegt wird.

In der Zwischenzeit übernimmt die Anlage weiterhin eine wichtige Rolle als flexible Ergänzung zu erneuerbaren Energien, kann Stromspitzen abfedern und dient als Backup bei Netzausfällen. Zugleich wird intensiv über mögliche Alternativen diskutiert: etwa Wasserstoffkopplung, andere Nutzungskonzepte oder die Umnutzung der Infrastruktur hin zu einem Produktionsstandort für klimaneutrale Technologien