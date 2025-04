Im Vergleich zum Jahresende 2018 - als mit 5,7 Millionen Beschäftigten der Höchststand erreicht wurde - sind es nun 172.000 oder 3,0 Prozent weniger. Dennoch bleibt im Zehnjahresvergleich ein Plus: Zuletzt arbeiteten 185.000 oder 3,5 Prozent mehr Beschäftigte in der deutschen Industrie als 2014.

>>> Industriellenvereinigung sieht Anzeichen einer Deindustrialisierung

Das IMK sieht in der Entwicklung "ein klares Zeichen einer Deindustrialisierung", wie dessen wissenschaftlicher Direktor Sebastian Dullien sagt. Die deutsche Industrie stehe durch geopolitische Verschiebungen unter Druck. "Sowohl China als auch die USA wollen ihre eigene Industrie stärken", so Dullien. So könnte US-Präsident Donald Trump noch am Mittwoch hohe Zölle auf Importe auch aus Deutschland verkünden. Getroffen werden dürften davon vor allem die Auto- und Maschinenbauer. "Zwei Branchen, die ohnehin derzeit kriseln", warnt Dullien.