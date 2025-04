"Besonders vom konjunkturellen Tief betroffen" seien weiterhin die Industrie und der Handel, so AMS-Vorstand Johannes Kopf. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer im Handel stieg im März um 4.552 und in der Warenerzeugung um 4.391 Personen. Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) verwies in einer Aussendung auf im Regierungsprogramm vorgesehene Arbeitsmarkt-Maßnahmen. Man wolle "arbeitssuchende Menschen schnellstmöglich wieder in Beschäftigung bringen".

>>> Arbeitslosigkeit in Österreich steigt aufgrund Industrie-Rezession

Den größten prozentuellen Anstieg bei arbeitslosen Menschen und Personen in AMS-Schulung im Branchen-Vergleich gab es Ende März im Vergleich zum Vorjahresmonat in der Warenerzeugung/Industrie (+14,9 Prozent), im Gesundheits- und Sozialwesen (+14 Prozent) und in der Gastronomie und Beherbergung (+12,8 Prozent). Etwas geringer fiel der Anstieg im Handel (+9,1 Prozent) sowie im Verkehr und Lagerwesen (+6,1 Prozent) aus. Rückläufig war die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer in der Bauwirtschaft (-4 Prozent) und bei der Arbeitskräfteüberlassung (-0,6 Prozent).